В одном из областных городов подняли тарифы на воду почти вдвое

Депутаты Луцкого городского совета приняли решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Теперь местные потребители будут платить за услуги 67,42 грн за кубометр вместо прежних 28,42 грн. Рост стоимости обусловлен значительной убыточностью предыдущего тарифа, уже длительное время не покрывавшего фактических расходов местного водоканала.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление секретаря Луцкого городского совета, исполняющего обязанности Луцкого городского головы Екатерины Шкледы.

Новая стоимость услуг будет действовать до 31 декабря 2026 года. Общая сумма в 67,42 грн будет распределяться следующим образом:

водоснабжение - 29,86 грн за кубометр;

водоотвод - 37,56 грн за кубометр.

Как отметила Екатерина Шкледа, прежний тариф не соответствовал реальной себестоимости услуг из-за существенного роста затрат на электроэнергию, горючее, реагенты для очистки воды, материалы и проведения ремонтных работ. До сих пор разницу между фактическими расходами предприятия и оплатой населения приходилось компенсировать за счет средств из бюджета общины.

Пересмотр цен позволит обеспечить стабильную работу сетей и направить уволенные бюджетные деньги на другие неотложные нужды города.

Тенденция к пересмотру коммунальных услуг

Изменение стоимости воды в Луцке происходит в рамках общеукраинского процесса пересмотра коммунальных тарифов в соответствии с их экономически обоснованной стоимостью.

В частности, с 1 июня текущего года новые цены на водоснабжение уже были введены в Павлограде, Дрогобыче, Вознесенске, Запорожье и Черновцах. В городском совете также напомнили, что жители общины, чьи расходы на коммунальные услуги превышают определенный законом процент общего дохода, имеют право оформить государственную жилищную субсидию.

Напомним, в начале года сообщалось, чего ожидать украинцам в платежках за свет, газ и воду в 2026 году. Несмотря на рост операционных расходов "Укрэнерго" и поставщиков, цена киловатт электроэнергии и кубометра газа для населения остается неизменной, тогда как в некоторых местных общинах фиксируется повышение стоимости холодной воды.