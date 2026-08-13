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Минобороны кодифицировало новый украинский бронетранспортер "Сова-БТР"

Минобороны кодифицировало новый украинский бронетранспортер
Минобороны кодифицировало новый украинский бронетранспортер

Министерство обороны кодифицировало новый украинский бронетранспортер OWL-APC "Сова-БТР", после чего его можно поставлять для нужд сил обороны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Бронетранспортер производит украинское предприятие, которое также производит специальный бронеавтомобиль MAC OWL "Сова".

"Сова-БТР" предназначена для перевозки личного состава, участия в боевых и специальных операциях, огневой поддержки и патрулирования. Модульную конструкцию десантного отделения можно через несколько часов переоборудовать для медицинской эвакуации.

Машина имеет колесную формулу 4х4, V-образный корпус-монокок, двойное дно, взрывостойкие кресла для десанта и взрывопоглощающие элементы конструкции.

Также бронетранспортер оснащен VR-системой кругового обзора на 360 градусов с ночным видением. Водитель может получать изображения вокруг машины через очки.

В Минобороны отметили, что в ходе испытаний "Сова-БТР" подтвердила заявленные тактико-технические характеристики.

Напомним, ранее Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны украинские тактические бронеавтомобили "Варта-2" и UAT.GYURZA-02. Машины предназначены для перевозки личного состава и выполнения боевых задач.

Также к использованию в армии был допущен многоцелевой украинский бронеавтомобиль UAT.DESNA, созданный для перевозки военных и грузов в сложных условиях.

Автор:
Татьяна Гойденко

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