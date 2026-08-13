Міноборони кодифікувало новий український бронетранспортер "Сова-БТР"

Міністерство оборони кодифікувало новий український бронетранспортер OWL-APC "Сова-БТР", після чого його можна постачати для потреб Сил оборони.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Бронетранспортер виготовляє українське підприємство, яке також виробляє спеціальний бронеавтомобіль MAC OWL "Сова".

"Сова-БТР" призначена для перевезення особового складу, участі у бойових і спеціальних операціях, вогневої підтримки та патрулювання. Модульну конструкцію десантного відділення можна за кілька годин переобладнати для медичної евакуації.

Машина має колісну формулу 4х4, V-подібний корпус-монокок, подвійне дно, вибухостійкі крісла для десанту та вибухопоглинаючі елементи конструкції.

Також бронетранспортер оснащений VR-системою кругового огляду на 360 градусів із нічним баченням. Водій може отримувати зображення навколо машини через VR-окуляри.

У Міноборони зазначили, що під час випробувань "Сова-БТР" підтвердила заявлені тактико-технічні характеристики.

Нагадаємо, раніше Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони українські тактичні бронеавтомобілі "Варта-2" та UAT.GYURZA-02. Машини призначені для перевезення особового складу та виконання бойових завдань.

Також до використання у війську допустили багатоцільовий український бронеавтомобіль UAT.DESNA, створений для перевезення військових і вантажів у складних умовах.