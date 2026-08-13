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Акції Lenovo злетіли на 19% завдяки зростанню виручки та попиту на ШІ

Lenovo
Акції Lenovo злетіли на 19% завдяки зростанню виручки та попиту на ШІ / Shutterstock

Цінні папери китайського виробника комп'ютерів Lenovo Group Ltd. стрімко зросли після публікації фінансового звіту, за яким квартальна виручка компанії збільшилася на 43%. Результати суттєво перевищили очікування аналітиків та підкріпили оптимізм ринку щодо попиту на технології штучного інтелекту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Під час торгів у Гонконгу акції компанії подорожчали на 19%, досягнувши нового історичного максимуму. Загалом від початку року цінні папери Lenovo зросли більш ніж на 260%, зробивши компанію лідером за показниками зростання в індексі Hang Seng China Enterprise.

Аналітики Citigroup зазначають, що звітність компанії демонструє впевнене зростання за всіма напрямами та підтверджує ключову роль технологій штучного інтелекту як головного драйвера ринку.

На цьому тлі зростання продемонстрували й інші гравці сектору: акції тайванської Asustek Computer Inc. підскочили на 10% після того, як компанія відзвітувала про зростання операційного прибутку на 61% за перше півріччя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що акції Lenovo зросли до найвищого рівня за 27 років завдяки попиту на сервери зі штучним інтелектом. Стрімке зростання ринкової вартості компанії фіксувалося ще у травні поточного року.

Автор:
Максим Кольц

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