Естонія виділяє 340 тисяч євро на підготовку України до зими

Естонія виділить 340 тис. євро на підготовку до зими українців, які живуть поблизу фронту. Кошти підуть на обігрів житла, облаштування місць розміщення переселенців та два мобільні пункти екстреної допомоги для українських рятувальників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на МЗС Естонії.

Найбільші частини фінансування — по 160 тис. євро — отримають неурядова організація Mondo та Естонська рада у справах біженців.

Mondo спрямує кошти на підготовку до зими 13 центрів розміщення внутрішньо переміщених осіб у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях. Їх забезпечать опалювальним обладнанням і матеріалами, а у двох центрах проведуть ремонт та покращать теплоізоляцію. За оцінкою естонської сторони, допомога охопить близько 860 переселенців.

Ще 160 тис. євро використають для допомоги сім’ям у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Фінансування має покрити частину витрат на опалення будинків та утримання худоби взимку. Цей проєкт також співфінансується Генеральним директоратом Єврокомісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги.

Естонська асоціація рятувальників отримає 20 тис. євро на обладнання двох мобільних пунктів екстреної допомоги для ДСНС. Їх планують розгортати у районах, які постраждали від бойових дій, повітряних атак та пошкоджень енергетичної інфраструктури. У таких пунктах люди зможуть зігрітися, зарядити пристрої та за потреби отримати психологічну допомогу.

Нагадаємо, у січні Естонія вже виділяла близько 400 тис. євро на зимову допомогу Україні. Тоді кошти спрямували через неурядові організації на мобільні кризові центри та пункти евакуації для людей, які залишалися без електроенергії та опалення.

У лютому громадяни, бізнес та громадські організації Естонії зібрали понад 400 тис. євро на підтримку української енергетики. Близько половини цієї суми планували спрямувати на закупівлю генераторів