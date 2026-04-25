Естонія фінансуватиме дрони для України та цифрові рішення для війська

Україна та Естонія домовилися про розширення стратегічного партнерства у сфері оборони, технологій та військової допомоги. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров після зустрічі з естонським колегою Ганно Певкуром.

За словами Федорова, сторони узгодили пріоритети подальшої співпраці, орієнтуючись на актуальні потреби фронту. Кожне рішення щодо фінансування та підтримки має напряму посилювати спроможності Сил оборони України.

Естонія підтвердила рішення спрямовувати на підтримку України щонайменше 0,25% свого ВВП. У 2026 році це становитиме близько 110 млн євро.

Основний акцент майбутньої допомоги буде зроблений на закупівлі дронів та засобів протидії безпілотникам. Йдеться про один із найважливіших напрямів сучасної війни, де технологічна перевага має вирішальне значення.

Окремо сторони обговорили роботу ІТ-коаліції, яку Естонія очолює разом із Люксембургом. У межах цієї ініціативи вже залучено 1,4 млрд євро на системи зв’язку та технологічні рішення для українського війська. Внесок Естонії у 2026 році становить 5,7 млн євро.

Крім того, Федоров подякував естонській стороні за додаткові 13 млн доларів внеску в механізм PURL, який дозволяє оперативно закривати першочергові потреби Сил оборони.

Також Україна та Естонія працюватимуть над обміном технологіями, щоб швидше впроваджувати інноваційні рішення та перетворювати їх на перевагу на полі бою.

Також Естонія виділила 11 мільйонів євро на зміцнення української ППО та закупівлю боєприпасів. 

Автор:
Тетяна Гойденко