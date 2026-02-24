Естонія виділяє €11 млн на ППО та боєприпаси для України

Естонія спрямує 11 мільйонів євро на зміцнення української ППО та закупівлю боєприпасів.

Як пише Delo.ua, про це у соцмережі Х заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Фінансування відбуватиметься через ініціативу НАТО PURL, метою якої є оперативна підтримка оборонних спроможностей України.

"Спроби Росії зламати рішучість України зазнали невдачі. Ми продовжуватимемо зміцнювати її стійкість на полі бою та її позиції за столом переговорів", - написав Крістен Міхал.

Що таке PURL

PURL - Prioritized Ukraine Requirements List - це спільна програма США та НАТО, спрямована на прискорення постачання озброєння Україні. У межах цієї ініціативи Київ формує перелік найважливіших потреб у зброї та передає його союзникам.

Партнери своєю чергою фінансують закупівлю американського озброєння, яке відповідає заявленим запитам.

Головна мета PURL – забезпечити Україну регулярними поставками озброєння на суму близько 500 мільйонів доларів США. Серед пріоритетів, визначених самою Україною, є критично необхідні системи Patriot. НАТО координує логістику та транспортування військової техніки.

Нагадаємо, 24 лютого 2026 року Європейський парламент підписав кредит для України на суму 90 мільярдів євро. Ці кошти будуть спрямовані на забезпечення безперервного функціонування ключових державних сервісів, зміцнення обороноздатності України та посилення спільної безпеки й свободи в Європі.