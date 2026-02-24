Запланована подія 2

Эстония выделяет €11 млн на ПВО и боеприпасы для Украины

флаг Эстонии
Эстония выделяет Украине 11 миллионов евро для усиления ПВО / Википедия

Эстония направит 11 миллионов евро на укрепление украинских ПВО и закупку боеприпасов.

Как пишет Delo.ua, об этом в соцсети Х заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Финансирование будет проходить по инициативе НАТО PURL, целью которой является оперативная поддержка оборонных возможностей Украины.

"Попытки России сломить решительность Украины потерпели неудачу. Мы будем продолжать укреплять ее устойчивость на поле боя и ее позиции за столом переговоров", - написал Кристен Михал.

Что такое PURL

PURL – Prioritized Ukraine Requirements List – это совместная программа США и НАТО, направленная на ускорение поставок вооружения Украине. В рамках этой инициативы Киев формирует список важнейших потребностей в оружии и передает его союзникам.

Партнеры в свою очередь финансируют закупку американского вооружения, которое отвечает заявленным запросам.

Главная цель PURL – обеспечить Украине регулярными поставками вооружения на сумму около 500 миллионов долларов США. Среди приоритетов, определенных самой Украиной, есть критически необходимые системы Patriot. НАТО координирует логистику и транспортировку военной техники.

Напомним, 24 февраля 2026 года Европейский парламент подписал кредит для Украины на сумму 90 миллиардов евро. Эти средства будут направлены на обеспечение непрерывного функционирования ключевых государственных сервисов, укрепление обороноспособности Украины и усиление общей безопасности и свободы в Европе.

Автор:
Татьяна Бессараб