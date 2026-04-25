Арест средств "Днепроспецстали": по делу фигурируют подсанкционные владельцы и оффшорные структуры

Печерский районный суд Киева наложил арест на денежные средства на счетах ЧАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецстал" (Запорожье) в пределах 206,653 млн грн. Решение принято в рамках уголовного производства по возможным схемам уклонения от уплаты налогов и использования фиктивных финансовых операций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

Суд рассмотрел ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора и согласился с необходимостью ограничения доступа к средствам, которые следствие считает потенциально связанными с правонарушениями. Арест наложен на счета предприятия в ряде украинских банков, в любой валюте и безналичной форме.

По данным следствия, в течение 2022–2025 годов предприятие якобы формировало искусственные расходы из-за операций с рядом компаний, имеющих признаки фиктивности. Это, по версии прокуроров, могло привести к занижению налоговых обязательств более чем на 206 млн грн и дальнейшей легализации средств.

Отдельно в материалах суда отмечается, что часть сделок могла быть связана с иностранными структурами, в том числе компаниями из Кипра и Люксембурга, входящими в цепи владения предприятием. Следствие также указывает на связки части акционеров с подсанкционными лицами и иностранными финансово-промышленными группами.

Дополнительно прокуратура обращает внимание на внешнеэкономические операции завода, включая переводы средств за границу, которые могли быть частью схем оптимизации налогов или вывода капитала. Некоторые контрагенты фигурируют в санкционных списках Украины.

"Днепроспецсталь" является одним из ключевых украинских производителей специальных марок стали, в частности, нержавеющей и инструментальной продукции. Предприятие имеет значительную кредитную нагрузку и длительное время работает с убытком, который, по данным отчетности, превышает 6 млрд грн непокрытых потерь.

Судебное решение предусматривает частичное удовлетворение ходатайства и блокирование средств в пределах суммы, которая рассматривается как вероятная налоговая недоимка. Дальнейшие процессуальные действия по делу продолжаются.

Автор:
Татьяна Гойденко