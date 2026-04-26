Промышленная инфляция в Украине ускорилась до 36,6%: больше всего подорожала энергетика

Темпы роста цен в промышленном секторе Украины продолжают ускоряться. В марте 2026 года промышленная инфляция достигла 36,6% в годовом исчислении, тогда как в феврале она была ниже. За месяц (март к февралю) цены производителей выросли на 2,3%.

Наибольшее влияние на общую динамику продолжает оказывать энергетический сектор. Снабжение электроэнергии, газа и пара за год подорожало на 75,8%, что фактически стало ключевым драйвером промышленной инфляции.

Такой скачок объясняется как последствиями энергетических рисков, так и общим повышением затрат в системе производства и снабжения.

Дополнительное ценовое давление формируется и в перерабатывающей индустрии. Производство компьютерной и электронной продукции подорожало на 27,7%, электрооборудование - на 17,4%, а кокс и нефтепродукты прибавили 20,9% в годовом измерении.

В пищевом сегменте рост также остается заметным: производство продуктов питания увеличило цены на 13,5%, в том числе хлеб и мучные изделия – на 12,6%.

В помесячной динамике наибольший вклад в рост цен в марте внесла добывающая промышленность. Разработка карьеров и добыча полезных ископаемых подорожали на 4,8% по сравнению с февралем.

В целом статистика фиксирует сохранение высокого инфляционного давления в промышленности, которое формирует дополнительные затраты для бизнеса и постепенно транслируется в потребительские цены.

В НБУ отметили, что инфляция в Украине в марте 2026 года ускорилась до 7,9% в годовом исчислении, а в месячном – цены выросли на 1,7%. Фактические показатели как общей, так и базовой инфляции превысили прогноз регулятора, обнародованный в январском инфляционном отчете.