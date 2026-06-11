- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Россия атаковала локомотивное депо "Укрзализныци": есть жертвы
Россия совершила очередную атаку на гражданскую железнодорожную инфраструктуру Украины.
Вражеский удар получил локомотивное депо в Конотопе на Сумщине. Погибла работница железной дороги.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский,
По его словам, из-за близости города к государственной границе и высокой скорости дронов часть людей не успела пройти в укрытие.
В результате удара погибла работница железной дороги, еще четверо сотрудников получили ранения и находятся в больнице.
Напомним, 10 июня российские войска беспилотниками атаковали железнодорожный вокзал в Сумах. Обломки сбитого над зданием вокзала "шахеда" упали на пассажирский поезд Сумы-Рахов, что привело к возгоранию крыши вагона.