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Росія атакувала локомотивне депо "Укрзалізниці": є жертви

вокзал у Конотопі
Вокзал у Конотопі / Вікіпедія

Росія здійснила чергову атаку на цивільну залізничну інфраструктуру України.
Ворожого удару зазнало локомотивне депо у Конотопі на Сумщині. Загинула працівниця залізниці.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський,

За його словами, через близькість міста до державного кордону та високу швидкість дронів частина людей не встигла пройти в укриття.

Унаслідок удару загинула працівниця залізниці, ще четверо співробітників отримали поранення та наразі перебувають у лікарні.

Нагадаємо, 10 червня російські війська безпілотниками атакували залізничний вокзал у Сумах. Уламки збитого над будівлею вокзалу "шахеда" впали на пасажирський поїзд Суми-Рахів, що спричинило загоряння даху вагона.

Автор:
Світлана Манько