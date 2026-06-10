Росіяни атакували залізничний вокзал у Сумах, уламки БпЛА пошкодили пасажирський поїзд

Сьогодні, 10 червня, російські війська безпілотниками атакували залізничний вокзал у Сумах. Уламки збитого над будівлею вокзалу "шахеда" впали на пасажирський поїзд Суми-Рахів, що спричинило загоряння даху вагона.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Ворог атакував територію залізничного вокзалу у Сумах БпЛА. Шахед був збитий над будівлею вокзалу і його уламки впали на пасажирський поїзд №143 Суми-Рахів. Як результат — загоряння даху останнього вагона", — зазначили в УЗ.

Пасажири та бригада поїзда внаслідок атаки не постраждали, оскільки перебували в укритті.

Наразі пасажирський поїзд відправився зі станції та рухається по маршруту з вимушеною затримкою у понад 5 годин. Залізничники виконують необхідні заходи, щоб надолужити відставання від встановленого графіку руху.

Удари по залізниці

Російська армія продовжує завдавати цілеспрямованих ударів по залізниці. Так, вдень 30 травня армія РФ завдали удару по залізничній інфраструктурі та рухомому складу в Запоріжжі. Внаслідок атаки загинув машиніст, ще двоє працівників зазнали травм.

Вночі 14 травня на Харківщині внаслідок атаки було уражено маневровий локомотив. Локомотивна бригада вчасно залишила тепловоз та пройшла в укриття, тому жертв вдалося уникнути.

Також в цей же день російські дрони знищили будівлю залізничного вокзалу в Шостці Сумської області. Внаслідок обстрілу також було пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури. Жертв серед працівників залізниці та пасажирів вдалося уникнути.

Загалом протягом 2025 року та початку 2026 року російські війська здійснили понад 1535 атак на об’єкти залізничної інфраструктури України. Унаслідок ударів пошкоджено понад 17 тисяч об’єктів, знищено більш як 300 локомотивів, загинули 40 працівників залізниці, ще 258 дістали поранення.