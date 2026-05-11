Понад 1500 атак на залізницю: як Україна продовжує тримати транспорт під обстрілами

УЗ
Як виживає українська залізниця під час війни / Міністерство розвитку громад та територій України

Протягом 2025 року та початку 2026 року російські війська здійснили понад 1535 атак на об’єкти залізничної інфраструктури України. Унаслідок ударів пошкоджено понад 17 тисяч об’єктів, знищено більш як 300 локомотивів, загинули 40 працівників залізниці, ще 258 дістали поранення.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінрозвитку громад та територій.

Залізниця під ударом

За словами заступника міністра розвитку громад та територій Олексія Балести, Україна впроваджує модель системної стійкості залізничної інфраструктури, яка базується на трьох ключових компонентах:

  •  виявлення загроз і ситуаційна обізнаність; 
  •  багаторівневий захист інфраструктури, рухомого складу та персоналу;  
  • оперативне відновлення після атак.

Окремо він наголосив, що важливим елементом є централізована система управління, яка дозволяє швидко ухвалювати рішення та забезпечує безперервну роботу залізниці.

Український підхід до захисту залізниці є комплексним і тісно інтегрованим із сектором безпеки та оборони. Йдеться про координацію із Силами оборони України, застосування засобів радіоелектронної боротьби, інженерний захист ключових об’єктів та створення груп протиповітряної оборони.

Україна також запропонувала партнерам долучитися до Railway Resilience Forum та спільно з НАТО розробляти плани захисту критичної інфраструктури, а також реалізовувати пілотні проєкти з тестування рішень у реальних умовах.

Нагадаємо, В Україні обговорюють створення Транспортного фонду на базі Дорожнього, що дозволить спрямовувати частину акцизів на пальне не лише на дороги, а й на фінансування залізничної інфраструктури та перевезень.

Автор:
Ольга Опенько