Гроші з пального підуть на залізницю: що готує уряд

В Україні обговорюють створення Транспортного фонду на базі Дорожнього, що дозволить спрямовувати частину акцизів на пальне не лише на дороги, а й на фінансування залізничної інфраструктури та перевезень.

Новий фонд для транспорту

В Україні розглядають можливість створення Транспортного фонду на базі чинного Дорожнього фонду. Така ініціатива передбачає спрямування частини доходів від акцизів на пальне не лише на розвиток автомобільних доріг, а й на фінансування залізничної галузі.

Так, Міністерство фінансів спільно з Міністерством розвитку громад та територій опрацьовують можливість відновлення Дорожнього фонду в бюджеті 2027 року з подальшим його перетворенням на транспортний.

Основна ідея реформи полягає у зміні цільового призначення коштів. Передбачається, що фонд стане "транспортним" і дозволить фінансувати не лише дорожню інфраструктуру, а й потреби залізниці, зокрема виконання суспільно важливих перевезень (ПСО).

Ключові параметри ініціативи:

частка доходів від акцизів на пальне, яка може спрямовуватися до фонду, становитиме орієнтовно від 25% до 50%, але не більше;

фінансування планується використовувати для розвитку транспортної інфраструктури та підтримки залізничної галузі;

окремий акцент — забезпечення виконання соціально значущих перевезень.

Ситуація в "Укрзалізниці"

Директор департаменту стратегії та трансформації АТ "Укрзалізниця" Олег Яковенко наголосив, що компанія закуповує пальне за ринковими цінами без жодних пільг, що створює значне фінансове навантаження.

В умовах війни дизельна тяга стала критично важливою для забезпечення стабільної роботи залізниці:

після атак на інфраструктуру тепловози замінюють електровози навіть на електрифікованих ділянках;

за час повномасштабної війни пошкоджено понад 400 локомотивів;

резервна дизельна тяга дозволяє оперативно відновлювати рух поїздів після обстрілів;

водночас експлуатація тепловозів значно дорожча, що збільшує фінансовий дефіцит компанії.

За словами представника "Укрзалізниці", проблема пального є лише частиною загального фінансового розриву:

зростання цін на енергоресурси посилює витрати компанії;

традиційна модель крос-субсидування залізниці фактично вичерпана;

для стабільної роботи необхідна узгоджена позиція держави, ринку та міжнародних партнерів.

Створення Транспортного фонду могло б стати інструментом довгострокового фінансування інфраструктури та забезпечити більш стабільну підтримку залізничної галузі, яка нині потребує системного ресурсного підсилення.