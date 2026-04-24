Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,94

+0,05

EUR

51,38

--0,12

Готівковий курс:

USD

43,90

43,78

EUR

51,60

51,40

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Гроші з пального підуть на залізницю: що готує уряд

Укрзалізниця
"Укрзалізниця" вводить динамічні ціни на квитки / Укрзалізниця

В Україні обговорюють створення Транспортного фонду на базі Дорожнього, що дозволить спрямовувати частину акцизів на пальне не лише на дороги, а й на фінансування залізничної інфраструктури та перевезень.

Як пише Delo.ua, про це інформує Railinsider.

Новий фонд для транспорту

В Україні розглядають можливість створення Транспортного фонду на базі чинного Дорожнього фонду. Така ініціатива передбачає спрямування частини доходів від акцизів на пальне не лише на розвиток автомобільних доріг, а й на фінансування залізничної галузі.

Так, Міністерство фінансів спільно з Міністерством розвитку громад та територій опрацьовують можливість відновлення Дорожнього фонду в бюджеті 2027 року з подальшим його перетворенням на транспортний.

Основна ідея реформи полягає у зміні цільового призначення коштів. Передбачається, що фонд стане "транспортним" і дозволить фінансувати не лише дорожню інфраструктуру, а й потреби залізниці, зокрема виконання суспільно важливих перевезень (ПСО).

 Ключові параметри ініціативи:

  • частка доходів від акцизів на пальне, яка може спрямовуватися до фонду, становитиме орієнтовно від 25% до 50%, але не більше;
  • фінансування планується використовувати для розвитку транспортної інфраструктури та підтримки залізничної галузі;
  • окремий акцент — забезпечення виконання соціально значущих перевезень.

Ситуація в "Укрзалізниці"

Директор департаменту стратегії та трансформації АТ "Укрзалізниця" Олег Яковенко наголосив, що компанія закуповує пальне за ринковими цінами без жодних пільг, що створює значне фінансове навантаження.

В умовах війни дизельна тяга стала критично важливою для забезпечення стабільної роботи залізниці:

  • після атак на інфраструктуру тепловози замінюють електровози навіть на електрифікованих ділянках;
  • за час повномасштабної війни пошкоджено понад 400 локомотивів;
  • резервна дизельна тяга дозволяє оперативно відновлювати рух поїздів після обстрілів;
  • водночас експлуатація тепловозів значно дорожча, що збільшує фінансовий дефіцит компанії.

За словами представника "Укрзалізниці", проблема пального є лише частиною загального фінансового розриву:

  • зростання цін на енергоресурси посилює витрати компанії;
  • традиційна модель крос-субсидування залізниці фактично вичерпана;
  • для стабільної роботи необхідна узгоджена позиція держави, ринку та міжнародних партнерів.

Створення Транспортного фонду могло б стати інструментом довгострокового фінансування інфраструктури та забезпечити більш стабільну підтримку залізничної галузі, яка нині потребує системного ресурсного підсилення.

Автор:
Ольга Опенько