Деньги из горючего пойдут на железную дорогу: что готовит правительство
В Украине обсуждается создание Транспортного фонда на базе Дорожного, что позволит направлять часть акцизов на горючее не только на дороги, но и на финансирование железнодорожной инфраструктуры и перевозок.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует Railinsider.
Новый фонд для транспорта
В Украине рассматривается возможность создания Транспортного фонда на базе действующего Дорожного фонда. Такая инициатива предусматривает направление части доходов от акцизов на горючее не только на развитие автомобильных дорог, но и на финансирование железнодорожной отрасли.
Так, Министерство финансов совместно с Министерством развития общин и территорий прорабатывают возможность восстановления Дорожного фонда в бюджете 2027 с последующим его превращением в транспортный.
Основная идея реформы состоит в изменении целевого назначения средств. Предполагается, что фонд станет "транспортным" и позволит финансировать не только дорожную инфраструктуру, но и потребности железной дороги, в частности, выполнение общественно важных перевозок (ПСО).
Ключевые параметры инициативы:
- доля доходов от акцизов на горючее, которая может направляться в фонд, составит ориентировочно от 25% до 50%, но не более;
- финансирование планируется использовать для развития транспортной инфраструктуры и поддержки железнодорожной отрасли;
- отдельный акцент – обеспечение выполнения социально значимых перевозок.
Ситуация в "Укрзализныце"
Директор департамента стратегии и трансформации АО "Укрзализныця" Олег Яковенко подчеркнул, что компания закупает горючее по рыночным ценам без каких-либо льгот, что создает значительную финансовую нагрузку.
В условиях войны дизельная тяга стала критически важной для обеспечения стабильной работы железной дороги.
- после атак на инфраструктуру тепловозы заменяют электровозы даже на электрифицированных участках;
- за время полномасштабной войны повреждено более 400 локомотивов;
- резервная дизельная тяга позволяет оперативно восстанавливать движение поездов после обстрелов;
- одновременно эксплуатация тепловозов значительно дороже, что увеличивает финансовый дефицит компании.
По словам представителя "Укрзализныци", проблема горючего является лишь частью общего финансового разрыва:
- рост цен на энергоресурсы усиливает издержки компании;
- традиционная модель кросс-субсидирования железной дороги фактически исчерпана;
- для стабильной работы необходима согласованная позиция государства, рынка и международных партнеров.
Создание Транспортного фонда могло бы стать инструментом долгосрочного финансирования инфраструктуры и обеспечить более стабильную поддержку железнодорожной отрасли, которая в настоящее время нуждается в системном ресурсном усилении.