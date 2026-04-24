Деньги из горючего пойдут на железную дорогу: что готовит правительство

В Украине обсуждается создание Транспортного фонда на базе Дорожного, что позволит направлять часть акцизов на горючее не только на дороги, но и на финансирование железнодорожной инфраструктуры и перевозок.

Новый фонд для транспорта

В Украине рассматривается возможность создания Транспортного фонда на базе действующего Дорожного фонда. Такая инициатива предусматривает направление части доходов от акцизов на горючее не только на развитие автомобильных дорог, но и на финансирование железнодорожной отрасли.

Так, Министерство финансов совместно с Министерством развития общин и территорий прорабатывают возможность восстановления Дорожного фонда в бюджете 2027 с последующим его превращением в транспортный.

Основная идея реформы состоит в изменении целевого назначения средств. Предполагается, что фонд станет "транспортным" и позволит финансировать не только дорожную инфраструктуру, но и потребности железной дороги, в частности, выполнение общественно важных перевозок (ПСО).

Ключевые параметры инициативы:

доля доходов от акцизов на горючее, которая может направляться в фонд, составит ориентировочно от 25% до 50%, но не более;

финансирование планируется использовать для развития транспортной инфраструктуры и поддержки железнодорожной отрасли;

отдельный акцент – обеспечение выполнения социально значимых перевозок.

Ситуация в "Укрзализныце"

Директор департамента стратегии и трансформации АО "Укрзализныця" Олег Яковенко подчеркнул, что компания закупает горючее по рыночным ценам без каких-либо льгот, что создает значительную финансовую нагрузку.

В условиях войны дизельная тяга стала критически важной для обеспечения стабильной работы железной дороги.

после атак на инфраструктуру тепловозы заменяют электровозы даже на электрифицированных участках;

за время полномасштабной войны повреждено более 400 локомотивов;

резервная дизельная тяга позволяет оперативно восстанавливать движение поездов после обстрелов;

одновременно эксплуатация тепловозов значительно дороже, что увеличивает финансовый дефицит компании.

По словам представителя "Укрзализныци", проблема горючего является лишь частью общего финансового разрыва:

рост цен на энергоресурсы усиливает издержки компании;

традиционная модель кросс-субсидирования железной дороги фактически исчерпана;

для стабильной работы необходима согласованная позиция государства, рынка и международных партнеров.

Создание Транспортного фонда могло бы стать инструментом долгосрочного финансирования инфраструктуры и обеспечить более стабильную поддержку железнодорожной отрасли, которая в настоящее время нуждается в системном ресурсном усилении.