Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,94

+0,05

EUR

51,38

--0,12

Наличный курс:

USD

43,95

43,85

EUR

51,69

51,47

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Деньги из горючего пойдут на железную дорогу: что готовит правительство

"Укрзализныця" вводит динамические цены на билеты / Укрзалізниця

В Украине обсуждается создание Транспортного фонда на базе Дорожного, что позволит направлять часть акцизов на горючее не только на дороги, но и на финансирование железнодорожной инфраструктуры и перевозок.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Railinsider.

Новый фонд для транспорта

В Украине рассматривается возможность создания Транспортного фонда на базе действующего Дорожного фонда. Такая инициатива предусматривает направление части доходов от акцизов на горючее не только на развитие автомобильных дорог, но и на финансирование железнодорожной отрасли.

Так, Министерство финансов совместно с Министерством развития общин и территорий прорабатывают возможность восстановления Дорожного фонда в бюджете 2027 с последующим его превращением в транспортный.

Основная идея реформы состоит в изменении целевого назначения средств. Предполагается, что фонд станет "транспортным" и позволит финансировать не только дорожную инфраструктуру, но и потребности железной дороги, в частности, выполнение общественно важных перевозок (ПСО).

Ключевые параметры инициативы:

  • доля доходов от акцизов на горючее, которая может направляться в фонд, составит ориентировочно от 25% до 50%, но не более;
  • финансирование планируется использовать для развития транспортной инфраструктуры и поддержки железнодорожной отрасли;
  • отдельный акцент – обеспечение выполнения социально значимых перевозок.

Ситуация в "Укрзализныце"

Директор департамента стратегии и трансформации АО "Укрзализныця" Олег Яковенко подчеркнул, что компания закупает горючее по рыночным ценам без каких-либо льгот, что создает значительную финансовую нагрузку.

В условиях войны дизельная тяга стала критически важной для обеспечения стабильной работы железной дороги.

  • после атак на инфраструктуру тепловозы заменяют электровозы даже на электрифицированных участках;
  • за время полномасштабной войны повреждено более 400 локомотивов;
  • резервная дизельная тяга позволяет оперативно восстанавливать движение поездов после обстрелов;
  • одновременно эксплуатация тепловозов значительно дороже, что увеличивает финансовый дефицит компании.

По словам представителя "Укрзализныци", проблема горючего является лишь частью общего финансового разрыва:

  • рост цен на энергоресурсы усиливает издержки компании;
  • традиционная модель кросс-субсидирования железной дороги фактически исчерпана;
  • для стабильной работы необходима согласованная позиция государства, рынка и международных партнеров.

Создание Транспортного фонда могло бы стать инструментом долгосрочного финансирования инфраструктуры и обеспечить более стабильную поддержку железнодорожной отрасли, которая в настоящее время нуждается в системном ресурсном усилении.

Автор:
Ольга Опенько