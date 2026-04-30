Доходы бюджета выросли: в апреле поступило более 301 млрд грн
В апреле 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 301,5 млрд грн налогов, сборов и других обязательных платежей. Это на 35 млрд грн больше, чем в марте, когда поступления составляли 266,5 млрд грн.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.
С учетом специального фонда общие доходы бюджета за апрель составили 407,6 млрд грн против 382,8 млрд грн месяцем ранее. Таким образом, бюджет демонстрирует постепенный рост поступлений.
Основные источники доходов
- 93 млрд грн - поступления от Государственной налоговой службы
- 73,8 млрд грн - платежи от Гостаможслужбы
- 55,1 млрд грн - международная помощь (гранты)
Структура налоговых поступлений
- 35,4 млрд грн - налог на доходы физических лиц и военный сбор
- 30,0 млрд грн - НДС (47,6 млрд собрано, 17,6 млрд возмещено)
- 15,5 млрд грн - акцизный налог
- 5,7 млрд грн - налог на прибыль предприятий
- 4,7 млрд грн - рентная плата
Кроме этого, 61,1 млрд грн единого социального взноса поступило в фонды пенсионного и социального страхования.
Рост доходов в апреле произошел как за счет внутренних налоговых и таможенных поступлений, так и благодаря международной финансовой поддержке. В то же время, структура доходов свидетельствует о сохранении существенной роли внешних ресурсов в финансировании бюджета.
Бюджет в апреле показал умеренный рост поступлений по сравнению с мартом. Сочетание налогов, таможни и международной помощи остается ключевым фактором финансовой устойчивости в условиях войны.
Напомним, в феврале 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 93 млрд грн налогов и сборов, что на 6,1 млрд грн или 107% превышает запланированные показатели.