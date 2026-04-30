Доходы бюджета выросли: в апреле поступило более 301 млрд грн

В апреле 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 301,5 млрд грн налогов, сборов и других обязательных платежей. Это на 35 млрд грн больше, чем в марте, когда поступления составляли 266,5 млрд грн.

С учетом специального фонда общие доходы бюджета за апрель составили 407,6 млрд грн против 382,8 млрд грн месяцем ранее. Таким образом, бюджет демонстрирует постепенный рост поступлений.

Основные источники доходов

93 млрд грн - поступления от Государственной налоговой службы

73,8 млрд грн - платежи от Гостаможслужбы

55,1 млрд грн - международная помощь (гранты)

Структура налоговых поступлений

35,4 млрд грн - налог на доходы физических лиц и военный сбор

30,0 млрд грн - НДС (47,6 млрд собрано, 17,6 млрд возмещено)

15,5 млрд грн - акцизный налог

5,7 млрд грн - налог на прибыль предприятий

4,7 млрд грн - рентная плата

Кроме этого, 61,1 млрд грн единого социального взноса поступило в фонды пенсионного и социального страхования.

Рост доходов в апреле произошел как за счет внутренних налоговых и таможенных поступлений, так и благодаря международной финансовой поддержке. В то же время, структура доходов свидетельствует о сохранении существенной роли внешних ресурсов в финансировании бюджета.

Бюджет в апреле показал умеренный рост поступлений по сравнению с мартом. Сочетание налогов, таможни и международной помощи остается ключевым фактором финансовой устойчивости в условиях войны.

Напомним, в феврале 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 93 млрд грн налогов и сборов, что на 6,1 млрд грн или 107% превышает запланированные показатели.