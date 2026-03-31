Поступления в общий фонд госбюджета в марте превысили 266 млрд грн: основные источники
По оперативным данным (на 16:00), в марте в общий фонд государственного бюджета поступило 266,5 млрд грн. Если учитывать специальный фонд, общая сумма поступлений за месяц составила 382,8 млрд грн.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Эти средства сформированы за счет налогов, сборов и других обязательных платежей.
Источники поступлений
Государственная налоговая служба обеспечила 168,8 млрд. грн. Структура поступлений по отдельным налогам выглядит следующим образом:
- 88,9 млрд грн - налог на прибыль предприятий;
- 33 млрд грн - налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 23 млрд грн - налог на добавленную стоимость (собранно 41,2 млрд грн, возмещено 18,2 млрд грн);
- 16,2 млрд грн – акцизный налог;
- 3,9 млрд грн – рентная плата;
- 2,5 млрд грн – часть чистой прибыли хозяйственных организаций.
Государственная таможенная служба перечислила в бюджет 78,8 млрд. грн. Отдельным важным источником стали международные гранты, объем которых в марте составил 8,8 млрд. грн.
Отдельно от бюджетных показателей зафиксировано поступление единого социального взноса (ЕСВ). В фонды пенсионного и социального страхования на 31 марта поступило 58,3 млрд грн.
Напомним, в феврале 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 93 млрд грн налогов и сборов, что на 6,1 млрд грн или 107% превышает запланированные показатели.