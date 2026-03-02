ГНС перевыполнила план: в феврале в госбюджет поступило 93 млрд налогов и сборов

В феврале 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 93 млрд грн налогов и сборов, что на 6,1 млрд грн или 107% превышает запланированные показатели.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Основные показатели февраля

По итогам месяца зафиксированы следующие результаты по ключевым налогам:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – собрано 32,2 млрд грн (105,6% выполнения плана);

налог на добавленную стоимость (НДС) – поступило 24,3 млрд грн, что составляет 107,5% от плана. При этом государство возместило 16,2 млрд грн НДС;

налог на прибыль предприятий - фактические поступления составили 13,9 млрд грн (105,4% выполнения плана);

рентная плата продемонстрировала самый высокий уровень выполнения - 143,9%, что равняется 6,0 млрд грн.

Сравнительный анализ

Показатели февраля разрешили стабилизировать общую ситуацию с государственными доходами в начале года. По сравнению с февралем 2025 года поступления увеличились на 14,2 млрд грн (или на 18%). Благодаря перевыполнению февральского плана сокращен разрыв, возникший в январе. Общий показатель выполнения общего фонда госбюджета за январь-февраль составляет 99,4%.

В ГНС отмечают, что, несмотря на риски для энергетической инфраструктуры и производственных мощностей, система администрирования налогов работала непрерывно. Налогоплательщики обеспечили стабильное наполнение бюджета, что критически важно для финансирования обороны и жизнедеятельности страны в условиях военного положения.

Напомним, в январе 2026 года в общий фонд госбюджета поступило 79,4 млрд грн (91,8% плана) налогов и сборов, контролируемых Государственной налоговой службой Украины.