Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

--0,11

EUR

50,87

--0,16

Наличный курс:

USD

43,23

43,12

EUR

51,30

51,10

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ГНС перевыполнила план: в феврале в госбюджет поступило 93 млрд налогов и сборов

гривны
ГНС перевыполнила план поступлений в госбюджет / Shutterstock

В феврале 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 93 млрд грн налогов и сборов, что на 6,1 млрд грн или 107% превышает запланированные показатели.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Основные показатели февраля

По итогам месяца зафиксированы следующие результаты по ключевым налогам:

  • налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – собрано 32,2 млрд грн (105,6% выполнения плана);
  • налог на добавленную стоимость (НДС) – поступило 24,3 млрд грн, что составляет 107,5% от плана. При этом государство возместило 16,2 млрд грн НДС;
  • налог на прибыль предприятий - фактические поступления составили 13,9 млрд грн (105,4% выполнения плана);
  • рентная плата продемонстрировала самый высокий уровень выполнения - 143,9%, что равняется 6,0 млрд грн.

Сравнительный анализ

Показатели февраля разрешили стабилизировать общую ситуацию с государственными доходами в начале года. По сравнению с февралем 2025 года поступления увеличились на 14,2 млрд грн (или на 18%). Благодаря перевыполнению февральского плана сокращен разрыв, возникший в январе. Общий показатель выполнения общего фонда госбюджета за январь-февраль составляет 99,4%.

В ГНС отмечают, что, несмотря на риски для энергетической инфраструктуры и производственных мощностей, система администрирования налогов работала непрерывно. Налогоплательщики обеспечили стабильное наполнение бюджета, что критически важно для финансирования обороны и жизнедеятельности страны в условиях военного положения.

Напомним, в январе 2026 года в общий фонд госбюджета поступило 79,4 млрд грн (91,8% плана) налогов и сборов, контролируемых Государственной налоговой службой Украины.

Автор:
Татьяна Ковальчук