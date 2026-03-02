Запланована подія 2

ДПС перевиконала план: у лютому до держбюджету надішло 93 млрд податків і зборів

ДПС перевиконала план надходжень до держбюджету / Shutterstock

У лютому 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 93 млрд грн податків та зборів, що на 6,1 млрд грн або 107 % перевищує заплановані показники. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

Основні показники лютого

За підсумками місяця зафіксовано наступні результати за ключовими податками:

  • податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — зібрано 32,2 млрд грн (105,6% виконання плану); 
  • податок на додану вартість (ПДВ) — надійшло 24,3 млрд грн, що становить 107,5% від плану. При цьому держава відшкодувала 16,2 млрд грн ПДВ; 
  • податок на прибуток підприємств — фактичні надходження склали 13,9 млрд грн (105,4% виконання плану); 
  • рентна плата продемонструвала найвищий рівень виконання — 143,9%, що дорівнює 6,0 млрд грн.

Порівняльний аналіз

Показники лютого дозволили стабілізувати загальну ситуацію з державними доходами на початку року. Порівняно з лютим 2025 року надходження збільшилися на 14,2 млрд грн (або на 18%). Завдяки перевиконанню лютневого плану скорочено розрив, що виник у січні. Наразі загальний показник виконання загального фонду держбюджету за січень-лютий становить 99,4%.

У ДПС зазначають, що незважаючи на ризики для енергетичної інфраструктури та виробничих потужностей, система адміністрування податків працювала безперервно. Платники податків забезпечили стабільне наповнення бюджету, що є критично важливим для фінансування оборони та життєдіяльності країни в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, у січні 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло 79,4 млрд грн (91,8 % плану) податків та зборів, які контролює Державна податкова служби України.

Автор:
Тетяна Ковальчук