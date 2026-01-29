Попри війну податкові надходження від великого бізнесу зросли на 65 млрд грн

У 2025 році великий бізнес сплатив до Зведеного бюджету України 953,2 млрд грн, що становить 46,5% від усіх податкових надходжень країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення в. о. голови ДПС Лесі Карнаух.

Попри зростання загальних показників на 7,4%, майже 40% великих компаній скоротили свої відрахування через руйнування потужностей та енергетичну кризу.

Рекордна динаміка на тлі війни

Порівняно з 2024 роком надходження від великих платників збільшилися на 65,6 млрд гривень. Ключовим рушієм зростання стали три напрямки:

ПДФО (податок на доходи фізичних осіб): +41,8 млрд грн (зростання на 133,2%);

+41,8 млрд грн (зростання на 133,2%); ПДВ: +14,3 млрд грн (зростання на 106,1%);

+14,3 млрд грн (зростання на 106,1%); Акцизний податок: +13,5 млрд грн (зростання на 112,8%).

Де збори впали

Попри позитивну загальну статистику, збройна агресія продовжує виснажувати ключові сектори економіки.

Окупація територій, логістичний колапс та дефіцит електроенергії призвели до того, що майже 40% великих платників зменшили свої платежі до бюджету.

Найбільше падіння прибутковості зафіксовано у таких галузях:

Переробна та добувна промисловість;

Транспорт і складське господарство;

Поштова та кур'єрська діяльність;

Постачання електроенергії та газу.

За словами очільниці відомства, саме партнерство держави та великих платників є критичною умовою для фінансової стійкості та подальшої відбудови країни.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року податок на нерухоме майно сплатили майже 1,1 млн громадян, що дозволило залучити до місцевих бюджетів понад 12,7 мільярда гривень. Надходження зросли на 2,1 мільярда гривень або на 19,3 % порівняно з показниками 2024 року.