Несмотря на войну, налоговые поступления от крупного бизнеса выросли на 65 млрд грн

Леся Карнаух
Леся Карнаух рассказала о финансовой устойчивости Украины / Государственная налоговая служба Украины

В 2025 году крупный бизнес уплатил в Сводный бюджет Украины 953,2 млрд грн, что составляет 46,5% всех налоговых поступлений страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение и. о. главы ДПС Леси Карнаух.

Несмотря на рост общих показателей на 7,4%, почти 40% крупных компаний сократили свои отчисления из-за разрушения мощностей и кризиса.

Рекордная динамика на фоне войны

По сравнению с 2024 годом поступления от крупных плательщиков увеличились на 65,6 млрд гривен. Ключевым двигателем роста стали три направления:

  • НДФЛ (налог на доходы физических лиц): +41,8 млрд грн (рост на 133,2%);
  • НДС: +14,3 млрд грн (рост на 106,1%);
  • Акцизный налог: +13,5 млрд грн (рост на 112,8%).

Где собрание упало

Несмотря на положительную общую статистику, вооруженная агрессия продолжает истощать ключевые сектора экономики.

Оккупация территорий, логистический коллапс и дефицит электроэнергии привели к тому, что почти 40% крупных плательщиков уменьшили свои платежи в бюджет.

Наибольшее падение доходности зафиксировано в следующих отраслях:

  • Перерабатывающая и добывающая промышленность;
  • Транспорт и складское хозяйство;
  • Почтовая и курьерская деятельность;
  • Снабжение электроэнергии и газа.

По словам главы ведомства, именно партнерство государства и крупных плательщиков является критическим условием для финансовой устойчивости и последующего восстановления страны.

Напомним, по итогам 2025 года налог на недвижимое имущество уплатили почти 1,1 млн. граждан, что позволило привлечь в местные бюджеты более 12,7 миллиарда гривен. Поступления выросли на 2,1 миллиарда гривен или на 19,3% по сравнению с показателями 2024 года.

Автор:
Татьяна Бессараб