Несмотря на войну, налоговые поступления от крупного бизнеса выросли на 65 млрд грн
В 2025 году крупный бизнес уплатил в Сводный бюджет Украины 953,2 млрд грн, что составляет 46,5% всех налоговых поступлений страны.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение и. о. главы ДПС Леси Карнаух.
Несмотря на рост общих показателей на 7,4%, почти 40% крупных компаний сократили свои отчисления из-за разрушения мощностей и кризиса.
Рекордная динамика на фоне войны
По сравнению с 2024 годом поступления от крупных плательщиков увеличились на 65,6 млрд гривен. Ключевым двигателем роста стали три направления:
- НДФЛ (налог на доходы физических лиц): +41,8 млрд грн (рост на 133,2%);
- НДС: +14,3 млрд грн (рост на 106,1%);
- Акцизный налог: +13,5 млрд грн (рост на 112,8%).
Где собрание упало
Несмотря на положительную общую статистику, вооруженная агрессия продолжает истощать ключевые сектора экономики.
Оккупация территорий, логистический коллапс и дефицит электроэнергии привели к тому, что почти 40% крупных плательщиков уменьшили свои платежи в бюджет.
Наибольшее падение доходности зафиксировано в следующих отраслях:
- Перерабатывающая и добывающая промышленность;
- Транспорт и складское хозяйство;
- Почтовая и курьерская деятельность;
- Снабжение электроэнергии и газа.
По словам главы ведомства, именно партнерство государства и крупных плательщиков является критическим условием для финансовой устойчивости и последующего восстановления страны.
Напомним, по итогам 2025 года налог на недвижимое имущество уплатили почти 1,1 млн. граждан, что позволило привлечь в местные бюджеты более 12,7 миллиарда гривен. Поступления выросли на 2,1 миллиарда гривен или на 19,3% по сравнению с показателями 2024 года.