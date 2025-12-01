Налоговая отчиталась, сколько налогов и сборов уплачено с начала года

За январь — ноябрь 2025 фактические поступления в общий фонд государственного бюджета налогов и сборов составляют более 1,15 трлн грн. По итогам ноября поступления составили 128,2 млрд. гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

По ее словам, выполнение плана за 11 месяцев составляет 105,2% (+57,3 млрд грн). Это 215,7 млрд грн до факта 11 месяцев прошлого года.

Карнаух подчеркнула, что ежедневные обстрелы по энергетике и инфраструктуре не могли не отразиться на поступлениях в бюджет, так как бизнесу пришлось прежде всего направить свои усилия на возобновление процессов.

"Давление на организацию производства из-за ограниченного электроснабжения сильно выросло, что сказалось на объемах производимой продукции, а соответственно повлияло и на объемы НДС и налога на прибыль," – подчеркнула глава ГНС.

Она добавила, что по итогам ноября поступления платежей составили 128,2 млрд. гривен.

Основные показатели:

53,0 млрд грн – налог на прибыль предприятий;

31,6 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военный сбор;

22,6 млрд грн – налог на добавленную стоимость (собрано 40,6 млрд грн, возмещено – 18,1 млрд грн);

11,1 млрд грн – акцизный налог;

5,4 млрд грн – рентная плата.

Заметим, что план поступлений за октябрь был выполнен на 102,2 %, в бюджет поступило 76,3 млрд грн.

"Я благодарна каждому налогоплательщику. Потому что наполнение бюджета – общее дело и ответственность. Это средства, которые, прежде всего, идут на обороноспособность Украины, на поддержку военных. Вызовы сверхтяжелые. Но мы совместно прилагаем максимальные усилия, чтобы обеспечить финансовую стабильность государства", – отметила Карнаух.

Заметим, что за 10 месяцев текущего года более половины общих поступлений сводного бюджета обеспечили четыре сектора экономики.