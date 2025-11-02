- Категория
За 10 месяцев в бюджет поступило более 1 трлн грн налогов и сборов — ГФС
За январь-октябрь 2025 года в общий фонд госбюджета поступило 1,026 трлн грн. налогов и сборов, контролируемых Государственной налоговой службой. Это на 195,2 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение и.о. главы ДПС Леси Карнаух.
Выполнение плана за этот период составило 107,7%.
По ее словам, разрушение налогооблагаемой базы и ежедневные атаки врага оказывают значительное влияние на наполнение бюджета. Поэтому бизнесу крайне трудно создавать добавленную стоимость и платить НДС, производить подакцизную продукцию, обеспечивать прибыльность и выполнять налоговые обязательства.
"Мы совместно прилагаем максимальные усилия, чтобы обеспечить финансовую стабильность государства", - отметила она.
Карнаух отметила, что план поступлений за октябрь был выполнен на 102,2%, в бюджет поступило 76,3 млрд. грн.
Основные поступления налогов и сборов, контролируемых ГНС:
- НДФЛ – 32,1 млрд грн;
- Налог на прибыль предприятий – 4,6 млрд грн;
- НДС с учетом возмещения – 24,2 млрд грн;
- Акцизный налог – 10,8 млрд грн;
- Рента – 3,6 млрд грн;
- Остальные поступления – 1,0 млрд грн.
Добавим, в январе-августе 2025 года в некоторых отраслях экономики вырисовывается "странная картина". Компании наращивают объемы поставок и доходы, но при этом уменьшают начисление налогов в бюджет.