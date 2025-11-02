Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,97

--0,04

EUR

48,51

--0,35

Наличный курс:

USD

42,02

41,90

EUR

48,85

48,65

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

За 10 месяцев в бюджет поступило более 1 трлн грн налогов и сборов — ГФС

гривны
В бюджет поступило более 1 трлн грн. / Depositphotos

За январь-октябрь 2025 года в общий фонд госбюджета поступило 1,026 трлн грн. налогов и сборов, контролируемых Государственной налоговой службой. Это на 195,2 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение и.о. главы ДПС Леси Карнаух.

Выполнение плана за этот период составило 107,7%.

По ее словам, разрушение налогооблагаемой базы и ежедневные атаки врага оказывают значительное влияние на наполнение бюджета. Поэтому бизнесу крайне трудно создавать добавленную стоимость и платить НДС, производить подакцизную продукцию, обеспечивать прибыльность и выполнять налоговые обязательства.

"Мы совместно прилагаем максимальные усилия, чтобы обеспечить финансовую стабильность государства", - отметила она.

Карнаух отметила, что план поступлений за октябрь был выполнен на 102,2%, в бюджет поступило 76,3 млрд. грн.

Фото 2 — За 10 месяцев в бюджет поступило более 1 трлн грн налогов и сборов — ГФС

Основные поступления налогов и сборов, контролируемых ГНС:

  • НДФЛ – 32,1 млрд грн;
  • Налог на прибыль предприятий – 4,6 млрд грн;
  • НДС с учетом возмещения – 24,2 млрд грн;
  • Акцизный налог – 10,8 млрд грн;
  • Рента – 3,6 млрд грн;
  • Остальные поступления – 1,0 млрд грн.

Добавим, в январе-августе 2025 года в некоторых отраслях экономики вырисовывается "странная картина". Компании наращивают объемы поставок и доходы, но при этом уменьшают начисление налогов в бюджет.

Автор:
Татьяна Гойденко