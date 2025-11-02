Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
За 10 місяців до бюджету надійшло понад 1 трлн грн податків та зборів - ДФС

гривні
До бюджету надійшло понад 1 трлн грн / Depositphotos

За січень-жовтень 2025 року до загального фонду держбюджету надійшло 1,026 трлн грн податків та зборів, контрольованих Державною податковою службою. Це на 195,2 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення в.о. голови ДПС Лесі Карнаух.

Виконання плану за цей період склало 107,7 %.

За її словами, руйнування бази оподаткування та щоденні атаки ворога значно впливають на наповнення бюджету. Через це бізнесу вкрай важко створювати додану вартість та платити ПДВ, виготовляти підакцизну продукцію, забезпечувати прибутковість і виконувати податкові зобов’язання

"Ми спільно докладаємо максимальних зусиль, щоб забезпечити фінансову стабільність держави", – зазначила вона.

Карнаух зазначила, що план надходжень за жовтень було виконано на 102,2 %, до бюджету надійшло 76,3 млрд грн.

Основні надходження податків та зборів, які контролює ДПС:

  • ПДФО – 32,1 млрд грн;
  • Податок на прибуток підприємств – 4,6 млрд грн;
  • ПДВ з урахуванням відшкодування – 24,2 млрд грн;
  • Акцизний податок – 10,8 млрд грн;
  • Рента – 3,6 млрд грн;
  • Інші надходження – 1,0 млрд грн.

Додамо, у січні–серпні 2025 року у деяких галузях економіки вимальовується "дивна картина". Компанії нарощують обсяги постачання та доходи, але при цьому зменшують нарахування податків до бюджету.

Автор:
Тетяна Гойденко