795 млн грн штрафів: податкова підбила підсумки перевірок у сфері обігу алкоголю та тютюну

З початку року Державна податкова служба (ДПС) здійснила 24 тисячі фактичних перевірок обігу алкогольних та тютюнових виробів. За виявлені порушення було нараховано понад 795 мільйонів гривень штрафних санкцій, а також анульовано більш ніж 2,5 тисячі ліцензій.

Як пише Delo.ua, про це розповіла в. о. голови ДПС Леся Карнаух під час зустрічі з представниками Американської торговельної палати в Україні.

Вона наголосила, що боротьба з нелегальним ринком алкоголю та тютюну залишається серед пріоритетних питань.

Карнаух підкреслила, що ДПС продовжить перевірки там, де були зафіксовані порушення ліцензійних умов, оскільки такі порушення є не дрібними помилками, а діями, які завдають шкоди як бізнесу, так і громадянам.

Серед найбільш частих порушень:

обіг продукції без марок акцизного податку або з їхніми підробками,

виробництво та реалізація товарів без відповідних ліцензій,

продаж необлікованої продукції чи здійснення операцій без видачі фіскальних чеків.

Очільниця ДПС також розповіла про нові сервіси від податкової - Офіси податкових консультантів. На початку вересня було відкрито 20 таких Офісів, які надають безкоштовні та якісні послуги для кожного платника податків.

Можливістю отримати консультацію вже скористалися понад 8 тисяч клієнтів і вони стають ще більш затребуваними.

Нагадаємо, податкова служба цьогоріч вже провела понад 2,5 тис. контрольних закупівель техніки та електроніки через маркетплейси та зафіксувала 162 випадки невидачі фіскальних чеків. За результатами виявлених порушень застосували майже 390 млн грн штрафів.