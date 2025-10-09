Податкова розповіла про виявлені порушення у мережах продажу техніки та електроніки: штрафи на 390 млн грн

Державна податкова служба України цьогоріч вже провела понад 2,5 тис. контрольних закупівель техніки та електроніки через маркетплейси та зафіксувала 162 випадки невидачі фіскальних чеків.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух за результатами зустрічі з представниками мереж техніки та електроніки для напрацювання системних кроків для підвищення прозорості ринку.

"Чесні та однакові правила роботи для всіх. Це одна з найпопулярніших тез, яка звучала від всіх учасників. На словах все непогано, на практиці – інша ситуація", – зауважила Карнаух.

Які порушення виявили

Очільниця ДПС розповіла про виявлені системні порушення, зокрема продаж товарів без фіскальних чеків

"Лише за останній тиждень під час 118 замовлень гаджетів, зокрема iPhone 17, у 23 випадках виявили або відсутність чеку, або його імітацію на суму майже 500 тис. Деякі чеки – креатив. Але нічого спільного зі справжніми не мають", – наголосила Карнаух.

Також ДПС фіксує неоформлення найманих працівників та офіційну виплату низької зарплати. У звітності мінімальну зарплату вказують 10 тис. грн, в той час як реальну пропозицію на сайтах пошуку роботи вказують 40 – 50 тисяч грн.

Ще однією проблемою є штучне дроблення бізнесу на десятки ФОПів.

"Класична історія, до якої вдається чимало учасників ринку. Зрозуміло, що спокуса мінімізувати сплату податків завжди буде. Але це не про чесність та однакові правила для всіх", - підкреслила Карнаух.

Вона додала, що ще одним порушенням є продаж товарів без ведення відповідного обліку та документів про їх походження.

"До речі, цього року ми провели 3800 фактичних перевірок. За результатами виявлених порушень застосували майже 390 млн грн штрафів. Окрема тема – хронометражі. Майже 70 % фактичних перевірок супроводжувалися хронометражем господарських операцій. Це дозволяє об’єктивно оцінити реальні обсяги продажів. У результаті – виторг торговельних мереж зріс у кілька разів. Але як тільки податківці йдуть з обʼєкту – обсяги падають. Там, де бачимо намагання ухилитися від сплати податків, реагуємо оперативно. Всю інформацію передаємо в правоохоронні органи", – зауважила Карнаух.

Які результати

За словами очільниці ДПС, позитивним зрушенням є те, що виторги суб’єктів у 2025 році збільшилися до 126,1 млрд грн (+10,9 % до відповідного періоду минулого року).

Зросли також надходження податків:. Загалом сплачено 6,7 млрд грн (+32% до аналогічного періоду 2024 року). Топ-50 гравців ринку сплатили 6,5 млрд грн (+38%).

Податкова ефективність у сфері також покращилася:

по ПДВ – з 1,29 % до 1,63 %,

по податку на прибуток – з 0,43 % до 0,5 %.

"Переконана, що рівні правила будуть працювати тоді, коли цього принципу добровільно будуть дотримуватися всі учасники. І тоді жодні контрольні заходи не будуть сприйматися як покарання чи тиск на бізнес", – додала Карнаух.

Нагадаємо, за словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, щороку втрати державного бюджету від тіньового ринку електроніки складають близько 20 мільярдів гривень