Налоговая рассказала об обнаруженных нарушениях в сетях продаж техники и электроники: штрафы на 390 млн грн

Государственная налоговая служба Украины уже провела более 2,5 тыс. контрольных закупок техники и электроники через маркетплейсы и зафиксировала 162 случая невыдачи фискальных чеков.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и.о. главы ГНС Леся Карнаух по результатам встречи с представителями сетей техники и электроники для наработки системных шагов для повышения прозрачности рынка.

"Честные и одинаковые правила работы для всех. Это один из самых популярных тезисов, который звучал от всех участников. На словах все неплохо, на практике - другая ситуация", - отметила Карнаух.

Какие нарушения обнаружили

Руководитель ГНС рассказала об обнаруженных системных нарушениях, в том числе продаже товаров без фискальных чеков

"Только за последнюю неделю во время 118 заказов гаджетов, в частности iPhone 17, в 23 случаях обнаружили либо отсутствие чека, либо его имитацию на сумму почти 500 тыс. Некоторые чеки – креатив. Но ничего общего с настоящими не имеют", – подчеркнула Карнаух.

Также ГНС фиксирует неоформление наемных работников и официальную выплату низкой зарплаты. В отчетности минимальную зарплату указывают 10 тыс. грн., в то время как реальное предложение на сайтах поиска работы указывают 40 – 50 тысяч грн.

Еще одной проблемой является искусственное дробление бизнеса на десятки ФЛП.

"Классическая история, к которой прибегает немало участников рынка. Понятно, что соблазн минимизировать уплату налогов всегда будет. Но это не о честности и одинаковых правилах для всех", - подчеркнула Карнаух.

Она добавила, что еще одним нарушением является продажа товаров без ведения соответствующего учета и документов об их происхождении.

"Кстати, в этом году мы провели 3800 фактических проверок. По результатам выявленных нарушений применили почти 390 млн грн штрафов. Отдельная тема - хронометражи. Почти 70% фактических проверок сопровождались хронометражем хозяйственных операций. Это позволяет объективно оценить реальные объемы продаж. объекта – объемы падают. Там, где видим попытки уклониться от уплаты налогов, реагируем оперативно", - заявила Карнаух.

Какие результаты

По словам главы ГНС, положительным сдвигом является то, что выручки субъектов в 2025 году увеличились до 126,1 млрд грн (+10,9% к соответствующему периоду прошлого года).

Выросли также поступления налогов:. В целом уплачено 6,7 млрд грн (+32% к аналогичному периоду 2024 года). Топ-50 игроков рынка заплатили 6,5 млрд грн (+38%).

Налоговая эффективность в сфере также улучшилась:

по НДС – с 1,29% до 1,63%,

по налогу на прибыль – с 0,43% до 0,5%.

"Убеждена, что равные правила будут работать тогда, когда этот принцип добровольно будут соблюдать все участники. И тогда никакие контрольные меры не будут восприниматься как наказание или давление на бизнес", - добавила Карнаух.

Напомним, по словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, ежегодно потери государственного бюджета от теневого рынка электроники составляют около 20 миллиардов гривен.