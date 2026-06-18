Продажа завода Volkswagen израильской оборонной компании оказалась под угрозой из-за Катара.

Планы немецкого автомобильного концерна Volkswagen по передаче своего убыточного завода в Оснабрюке израильскому производителю оружия Rafael столкнулись с серьезными препятствиями. Главным критиком сделки стал Суверенный фонд Катара, являющийся третьим по величине инвестором европейского автогиганта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал информационного агентства Reuters.

Катар владеет 17% голосующих акций Volkswagen через свой государственный фонд и имеет два места в наблюдательном совете автоконцерна. Представители Дохи выразили серьезную обеспокоенность по поводу этих переговоров, указывая на сложные и напряженные отношения между арабской монархией и Израилем.

Такое вмешательство рискует сорвать или существенно задержать один из ключевых проектов антикризисной стратегии Volkswagen. На фоне падения спроса на европейском авторынке концерн пытается разгрузить или продать свои пассивные мощности оборонным предприятиям.

Почему Катар выступает против соглашения

Производство автомобилей на площадке в Оснабрюке, где работают около 2 300 человек, по плану должно полностью завершиться уже в следующем году. В конце апреля стало известно, что государственная израильская компания Rafael заинтересована в приобретении этого завода для производства компонентов своей знаменитой системы противоракетной обороны "Железный купол", и стороны даже подписали протокол о намерениях.

Однако потенциальное финансирование или содействие соглашению с израильским ВПК ставит официальную Доху крайне неудобное положение, особенно на фоне масштабной войны на Ближнем Востоке. Пока ситуация выглядит неоднозначно:

У Катара нет официальных дипломатических отношений с Израилем.

Доха играет роль ключевого посредника и непубличного канала связи между Израилем и группировкой ХАМАС, политический офис которого расположен именно в катарской столице.

Нормализацию отношений с Израилем Катар исторически связывает исключительно с созданием Палестинского государства, пользующегося тотальной поддержкой внутри катарского общества.

Попытки компромисса через совместное предприятие

Для разрешения этого геополитического тупика рассматривается альтернативный вариант. По данным источников, к процессу могут привлечь власти немецкой земли Нижняя Саксония, где расположены Оснабрюк и штаб-квартира концерна в Вольфсбурге. Региональное правительство является вторым по величине акционером Volkswagen.

Компромиссным выходом может стать создание совместного предприятия между Volkswagen и Rafael, что позволит формально нивелировать прямое участие катарского капитала в израильском оборонном проекте. Входящий в наблюдательный совет автопроизводителя премьер-министр Нижней Саксонии Олаф Лис отказался комментировать позицию Катара, однако призвал руководство концерна как можно быстрее найти долгосрочное решение для сохранения рабочих мест на заводе.

В пресс-службах самого Volkswagen, наблюдательного совета компании и Суверенного фонда Катара от официальных комментариев журналистам отказались.

Ранее сообщалось, что Rafael договорилась о покупке завода Volkswagen в Германии. Израильский оборонный концерн планировал перепрофилировать автомобильные цеха под нужды военно-промышленного комплекса в рамках глобальной оптимизации активов германского автогиганта.