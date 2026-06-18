Продаж заводу Volkswagen ізраїльській оборонній компанії опинився під загрозою через Катар

Плани німецького автомобільного концерну Volkswagen щодо передачі свого збиткового заводу в місті Оснабрюк ізраїльському виробнику зброї Rafael зіткнулися із серйозними перешкодами. Головним критиком угоди став Суверенний фонд Катару, який є третім за величиною інвестором європейського автогіганта.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал інформаційного агентства Reuters.

Катар володіє 17% голосуючих акцій Volkswagen через свій державний фонд та має два місця в наглядовій раді автоконцерну. Представники Дохи висловили серйозне занепокоєння з приводу цих перемовин, вказуючи на складні та напружені відносини між арабською монархією та Ізраїлем.

Таке втручання ризикує зірвати або суттєво затримати один із ключових проєктів антикризової стратегії Volkswagen. На тлі падіння попиту на європейському авторинку концерн намагається розвантажити або продати свої пасивні потужності оборонним підприємствам.

Чому Катар виступає проти угоди

Виробництво автомобілів на майданчику в Оснабрюці, де працюють близько 2 300 людей, за планом має повністю завершитися вже наступного року. Наприкінці квітня стало відомо, що державна ізраїльська компанія Rafael зацікавлена у придбанні цього заводу для виробництва компонентів до своєї знаменитої системи протиракетної оборони "Залізний купол", і сторони навіть підписали протокол про наміри.

Однак потенційне фінансування чи сприяння угоді з ізраїльським ВПК ставить офіційну Доху вкрай незручне становище, особливо на тлі масштабної війни на Близькому Сході. Наразі ситуація виглядає неоднозначно:

Катар не має офіційних дипломатичних відносин з Ізраїлем.

Доха виконує роль ключового посередника та непублічного каналу зв'язку між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС, політичний офіс якого розташований саме в катарській столиці.

Нормалізацію відносин з Ізраїлем Катар історично пов'язує виключно зі створенням Палестинської держави, що користується тотальною підтримкою всередині катарського суспільства.

Спроби компромісу через спільне підприємство

Для вирішення цього геополітичного тупика розглядається альтернативний варіант. За даними джерел, до процесу можуть залучити владу німецької землі Нижня Саксонія, де розташовані Оснабрюк та штаб-квартира концерну у Вольфсбурзі. Регіональний уряд є другим за величиною акціонером Volkswagen.

Компромісним виходом може стати створення спільного підприємства між Volkswagen та Rafael, що дозволить формально нівелювати пряму участь катарського капіталу в ізраїльському оборонному проєкті. Прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Олаф Ліс, який входить до наглядової ради автовиробника, відмовився коментувати позицію Катару, проте закликав керівництво концерну якнайшвидше знайти довгострокове рішення для збереження робочих місць на заводі.

У прес-службах самого Volkswagen, наглядової ради компанії та Суверенного фонду Катару від офіційних коментарів журналістам відмовилися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Rafael домовилася про купівлю заводу Volkswagen у Німеччині. Ізраїльський оборонний концерн планував перепрофілювати автомобільні цехи під потреби військово-промислового комплексу в межах глобальної оптимізації активів німецького автогіганта.