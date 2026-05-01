Rafael домовилася про купівлю заводу Volkswagen у Німеччині – Reuters

Ізраїльська оборонна компанія Rafael Advanced Defence Systems підписала протокол про наміри з концерном Volkswagen AG щодо придбання заводу в місті Оснабрюк, що на заході Німеччини. Угода відбувається на тлі масштабної перебудови бізнесу німецького автовиробника.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Офіційні коментарі сторін наразі відсутні, проте гендиректор VW Олівер Блюм підтвердив факт ведення переговорів з оборонними компаніями щодо цього об'єкта.

Перепрофілювання потужностей

Завод в Оснабрюці, де працюють близько 2 300 людей, раніше планували продати або реконструювати в межах оптимізації витрат концерну.

Деталі майбутньої співпраці:

Спеціалізація: Rafael, яка є розробником систем "Залізний купол" та "Праща Давида", планує зосередитися на виготовленні ракетних компонентів, зокрема двигунів.

Обмеження: виробництво вибухових речовин на майданчику не передбачається з міркувань безпеки — їх виготовлятимуть на окремих об'єктах.

Причина вибору: оборонний сектор зацікавлений у досвіді автовиробників у металообробці та наявності кваліфікованого персоналу для масштабного виробництва.

Державний контроль: уряд Німеччини прагне зберегти контроль над оборонними технологіями на своїй території та підтримує залучення цивільних промислових об'єктів до військових проєктів.

Цей крок відображає загальну тенденцію мілітаризації німецької промисловості, оскільки Берлін виділяє сотні мільярдів євро на переозброєння армії після десятиліть недофінансування.

Контекст кризи у Volkswagen

Продаж активів є частиною стратегії виживання німецького гіганта. Компанія змушена йти на радикальні кроки через падіння прибутку та необхідність скорочення витрат у своєму основному автомобільному підрозділі.

Нагадаємо, Volkswagen скоротить десятки тисяч працівників. Стратегія компанії до 2030 року передбачає звільнення близько 50 тисяч осіб на німецьких підприємствах групи. Такі заходи зумовлені неочікуваним обвалом прибутку автогіганта та необхідністю повної перебудови бізнес-моделі.