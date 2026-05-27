Польща отримала дозвіл від США на виробництво ракет для систем ППО Patriot: чому це важливо для України

Польща отримала попередній дозвіл від Державного департаменту США на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, передає RFM24.

За його словами, проєкт планують реалізувати через консорціум польських оборонних компаній.

"Американці спочатку скептично ставилися до того, щоб поляки могли виробляти ракети PAC-3 для Patriot. Після нашого візиту до США, думаю, усе стало відкритим, і ми отримали попередню згоду з боку Державного департаменту на виробництво ракет для систем Patriot", — заявив Томчик.

Він додав, що американці були "дуже зацікавлені" сценарієм, за якого Польща могла б виробляти далекобійні ракети для систем HIMARS, а також ракети Hellfire.

Чому це важливо

Переговори щодо передачі технологій для Patriot тривали роками, однак Вашингтон довгий час не погоджувався на локалізацію виробництва настільки чутливого озброєння. Ситуація змінилася через стрімке зростання попиту на ракети Patriot та скорочення запасів в США через війну в Ірані.

Ракети сучасної модифікації також постачали Україні, їх закуповують союзники, у тому числі Польща, а самі США прагнуть не лише поповнити, а й розширити власні арсенали. Саме тому Вашингтон зацікавлений у пошуку виробничого партнера.

Наразі виробництво ракет PAC-3 MSE — найновішої версії, яку могла б виготовляти Польща — становить приблизно 700 одиниць на рік. США планують збільшити цей показник до 2 тисяч наприкінці 2030 року.

Польська армія вже використовує дві батареї систем Patriot і очікує на ще шість. Ракета PAC-3 MSE є найновішою версією, однак існують також старіші модифікації та альтернативи від інших компаній. На тлі можливих затримок із постачанням новітніх ракет польські військові шукають інші варіанти.

Переваги для України

Для України рішення має особливе значення через гострий дефіцит ракет PAC-3 MSE для систем Patriot. Саме ці ракети активно витрачалися для захисту українського неба від російських балістичних ударів.

Крім того, Польща поступово перетворюється на ключовий логістичний та оборонний хаб НАТО біля кордонів України, що в перспективі може спростити обслуговування та поповнення запасів систем ППО для Києва.

Нагадаємо, українська оборонна компанія FirePoint, що виробляє ракети "Фламінго", розпочала переговори з європейськими партнерами щодо створення нової системи протиповітряної оборони, яка стане альтернативою Patriot за $1 млн.