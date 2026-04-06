Український виробник ракет “Фламінго" готує альтернативу системі Patriot за $1 млн

Українська оборонна компанія Fire Point, яка виробляє ракети "Фламінго", розпочала переговори з європейськими партнерами щодо створення нової системи протиповітряної оборони.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Головною метою проєкту є розробка доступного засобу перехоплення балістичних ракет, який має стати альтернативою дороговартісним американським комплексам Patriot.

За словами співзасновника компанії Дениса Штілермана, розробка має суттєво змінити економіку сучасної війни.

Ключовим завданням нової системи є зниження вартості одного перехоплення балістичної цілі до рівня нижче 1 мільйона доларів. Для порівняння, сучасні західні системи часто потребують запуску кількох ракет, кожна з яких коштує кілька мільйонів доларів.

Fire Point планує провести перше успішне перехоплення балістичної ракети новою системою вже наприкінці 2027 року.

Компанія активно шукає партнерства у сферах виробництва радарів та систем самонаведення.

Наразі Fire Point очікує на погодження урядом інвестиційної угоди з близькосхідним конгломератом, який оцінив українську компанію у 2,5 мільярда доларів.

Окрім систем ППО, виробник завершує розробку двох власних балістичних ракет.

Менша модель FP-7 з дальністю до 300 км готується до бойового застосування найближчим часом, тоді як потужніша FP-9 зможе вражати цілі на відстані до 850 км, несучи боєголовку вагою 800 кг.

Нагадаємо, українська оборонна компанія Fire Point, яка виробляє ракети "Фламінго", будує хімічний завод у Данії, де планує виготовляти компоненти для ракет. Це стане першою українською інвестицією такого типу в оборонну промисловість Європи.