Виробник ракет "Фламінго" відкриває хімічний оборонний завод у Данії — першу інвестицію такого типу

Українська оборонна компанія Fire Point, яка виробляє ракети "Фламінго", будує хімічний завод у Данії, де планує виготовляти компоненти для ракет. Це стане першою українською інвестицією такого типу в оборонну промисловість Європи.

Про це Delo.ua повідомляє з посиланням на інтерв’ю CEO компанії Ірини Терех виданню Defender Media.

За її словами, зараз компанія перебуває на етапі будівництва та отримання необхідних дозволів — зокрема екологічних і пов’язаних з управлінням небезпечними відходами.

"Зараз ми в процесі будівництва й отримання всіх потрібних дозволів на запуск виробництва: екологія, waste management і таке інше. Це виявилося трохи складніше, ніж робити це в Україні, але й не так жахливо, як я думала", — зазначила Терех.

Першу чергу заводу планують запустити у 2026 році

Компанія розраховує відкрити першу чергу підприємства вже у 2026 році, а основну — приблизно у 2027 році.

На новому заводі вироблятимуть ключові компоненти для ракет:

ракетні двигуни

ракетне паливо

корпуси ракет

стикувальні деталі для інших частин ракети

"Важливо розуміти, що ми відкриваємо хімічний завод у найбільш екологічній частині Європи. Це перша українська інвестиція такого плану: це хімічний завод, небезпечні матеріали, оборонна промисловість", — пояснила Терех.

Український оборонний завод у Європі: новий виклик для регуляторів

За словами CEO Fire Point, створення такого підприємства стало викликом не лише для компанії, а й для європейської регуляторної системи, яка не звикла працювати в темпах воєнного часу.

"Для європейської системи це також челендж — адаптуватися під темпи життя у воєнний час, до якого ми звикли в Україні", — зазначила вона.

Водночас у компанії вважають цей проєкт важливим кроком у формуванні нової архітектури безпеки в Європі.

"Для нас надзвичайно цікаво та цінно бути криголамом у новій безпековій архітектурі не тільки України, а й Європи", — наголосила Терех.

Окрім проєкту в Данії, компанія веде переговори з урядами кількох країн щодо співпраці у сфері оборонних технологій. Йдеться не лише про закупівлю конкретної продукції, а й про передачу досвіду створення оборонної індустрії.

За словами Терех, подібні партнерства обговорюються як з європейськими країнами, так і з державами Близького Сходу.

Компанія стрімко зростає і шукає сотні інженерів

Наразі в Fire Point працює майже 5000 людей, з яких близько 25% займаються дослідженнями та розробкою. Водночас у компанії відкрито близько 800 вакансій, і вона активно шукає спеціалістів із технічною освітою.

"Ми постійно в пошуку людей із технічною освітою, високим рівнем мотивованості та патріотизму. Якщо ми збігаємося у цінностях і базових компетенціях, вірогідність успішності співпраці прагне до 100%", — зазначила Терех.

Зараз Fire Point має 67 виробничих майданчиків, з яких 66 розташовані в Україні, а данський завод стане першим великим виробничим проєктом компанії за кордоном.

