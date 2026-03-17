Производитель ракет "Фламинго" открывает химический оборонный завод в Дании — первую инвестицию такого типа

Украинская оборонная компания Fire Point, производящая ракеты "Фламинго", строит химический завод в Дании, где планирует изготавливать компоненты для ракет. Это станет первой украинской инвестицией такого типа в оборонную промышленность Европы.

Об этом Delo.ua сообщает со ссылкой на интервью CEO компании Ирины Терех изданию Defender Media.

По ее словам, сейчас компания находится на этапе строительства и получения необходимых разрешений, в том числе экологических и связанных с управлением опасными отходами.

"Сейчас мы в процессе строительства и получения всех нужных разрешений на запуск производства: экология, waste management и т.д. Это оказалось немного сложнее, чем делать это в Украине, но и не так ужасно, как я думала", — отметила Терех.

Первую очередь завода планируют запустить в 2026 году

Компания рассчитывает открыть первую очередь предприятия уже в 2026 году, а основную — примерно в 2027 году.

На новом заводе будут производиться ключевые компоненты для ракет:

ракетные двигатели

ракетное топливо

корпуса ракет

стыковочные детали для других частей ракеты

"Важно понимать, что мы открываем химический завод в наиболее экологичной части Европы. Это первая украинская инвестиция такого плана: это химический завод, опасные материалы, оборонная промышленность", — пояснила Терех.

Украинский оборонный завод в Европе: новый вызов регуляторам

По словам CEO Fire Point, создание такого предприятия стало вызовом не только для компании, но и для европейской регуляторной системы, не привыкшей работать в темпах военного времени.

"Для европейской системы это также челлендж — адаптироваться под темпы жизни в военное время, к которому мы привыкли в Украине", — отметила она.

В то же время, в компании считают этот проект важным шагом в формировании новой архитектуры безопасности в Европе.

"Для нас очень интересно и ценно быть ледоколом в новой архитектуре безопасности не только Украины, но и Европы", — подчеркнула Терех.

Кроме проекта в Дании компания ведет переговоры с правительствами нескольких стран по сотрудничеству в сфере оборонных технологий. Речь идет не только о закупке конкретной продукции, но и передаче опыта создания оборонной индустрии.

По словам Тереха, подобные партнерства обсуждаются как с европейскими странами, так и с государствами Ближнего Востока.

Компания стремительно растет и ищет сотни инженеров

В настоящее время в Fire Point работает около 5000 человек, из которых около 25% занимаются исследованиями и разработкой. В то же время в компании открыто около 800 вакансий и активно ищет специалистов с техническим образованием.

"Мы постоянно в поиске людей с техническим образованием, высоким уровнем мотивированности и патриотизма. Если мы совпадаем в ценностях и базовых компетенциях, вероятность успешности сотрудничества стремится к 100%", — отметила Терех.

В настоящее время Fire Point располагает 67 производственными площадками, из которых 66 расположены в Украине, а датский завод станет первым крупным производственным проектом компании за рубежом.

Напомним, Украина может экспортировать до 10 тыс. дронов-перехватчиков ежемесячно без ущерба для фронта.