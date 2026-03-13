Украина научилась делать дроны без китайских деталей

Украинские производители беспилотников смогли наладить производство дронов без компонентов из Китая — страны, которая недавно доминировала в мировых цепях поставок электроники для таких систем.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на The New York Times.

Дроны стали главным оружием на поле боя

Издание отмечает, что десятки инженеров одного из предприятий собирают электронные платы — ключевой элемент для небольших ударных дронов. Еще год назад большинство украинских оборонных компаний не могли производить такие платы самостоятельно.

Сегодня дроны наносят более 90% потерь российских войск, говорит Роберт "Мадьяр" Бровди, командир Сил беспилотных систем Украины. В то же время беспилотники становятся ключевым инструментом и в других конфликтах.

К примеру, во время войны на Ближнем Востоке Иран активно применяет ударные дроны типа Shahed, а США впервые использовали собственную версию такого беспилотника в боевых условиях.

От китайских деталей к собственному производству

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году почти все дроны, используемые Украиной, были китайского производства или собраны из китайских компонентов.

Однако с резким ростом спроса Китай в 2023 году начал ограничивать экспорт некоторых технологий, а в 2024-м усилил эти ограничения. Формально Пекин сохраняет нейтралитет, но эксперты полагают, что Россия получает приоритетный доступ к определенным комплектующим. Поэтому украинские производители начали активно развивать собственное производство.

В 2024 году большинство дронов для фронта уже собиралось в Украине, хотя почти все детали оставались китайскими. Однако уже через год доля китайских компонентов в беспилотниках сократилась примерно до 38%, согласно данным, которые приводит издание со ссылкой на Украинский совет оборонной промышленности и киевский институт Snake Island Institute.

Украинские дроны хотят покупать американцы

Некоторые украинские производители уже начинают выходить на международный рынок. Две компании, создавшие дроны без китайских компонентов, отобраны для участия в программе Пентагона по массовым закупкам дешевых ударных беспилотников. США планируют приобрести тысячи таких систем в рамках программы по усилению технологического преимущества.

Одной из отобранных компаний стала Ukrainian Defense Drones Tech Corporation, где инженеры собирают электронные платы в подвальном производственном цехе. Под брендом F-Drones компания производит FPV-квадрокоптеры, широко применяемые для уничтожения российской бронетехники.

Как Украина локализует производство

Основатель компании Игнат Буякин рассказал The New York Times, что в начале 2023 года все компоненты для их дронов были китайскими. Однако в течение года компания локализовала производство ключевых деталей — в частности, карбоновых рам и антенн.

"Эти антенны — отдельная магия. Если ошибиться на миллиметр в длине проволоки, они будут работать неправильно", — пояснил он.

Сейчас предприятие производит до 15 тысяч антенн в день. К 2025 году компания также начала выпускать:

контроллеры полета

регуляторы скорости

радиомодемы

системы передачи видео

Фактически все компоненты дронов производятся в Украине, за исключением камер.

Полностью "без Китая" пока сложно

Несмотря на прогресс, полностью отказаться от китайских компонентов пока сложно. К примеру, карбоновые рамы для дронов украинские компании уже производят сами, но карбоновое волокно часто импортируют из Китая, поскольку это дешевле.

Также Китай доминирует в производстве батарей и материалов для них, таких как литий и редкоземельные металлы.

Украина имеет свои залежи лития, но они пока не разрабатываются. Инвестиции в этот сектор предусмотрены в рамках соглашений с США по развитию минеральных ресурсов.

Дроны постоянно совершенствуются

В отличие от традиционной оборонной промышленности, разработка дронов происходит очень быстро.

Украинские конструкторы обновляют дизайн беспилотников почти каждый месяц, учитывая результаты использования на поле боя.

"Мы сознательно избрали самый сложный путь, потому что Украина сейчас борется за свое место в технологической войне", — сказал американскому изданию Буякин.

Напомним, защита украинского предприятия или электростанции от дронов может стоить $250-500 тыс.