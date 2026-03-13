Україна навчилась робити дрони без китайських деталей

Українські виробники безпілотників змогли налагодити виробництво дронів без компонентів із Китаю — країни, яка донедавна домінувала у світових ланцюгах постачання електроніки для таких систем.

Дрони стали головною зброєю на полі бою

Видання зазначає, що десятки інженерів одного з підприємств збирають електронні плати — ключовий елемент для невеликих ударних дронів. Ще рік тому більшість українських оборонних компаній не могли виробляти такі плати самостійно.

Сьогодні дрони спричиняють понад 90% втрат російських військ, каже Роберт "Мадяр" Бровді, командир Сил безпілотних систем України. Водночас безпілотники стають ключовим інструментом і в інших конфліктах.

Наприклад, під час війни на Близькому Сході Іран активно застосовує ударні дрони типу Shahed, а США вперше використали власну версію такого безпілотника в бойових умовах.

Від китайських деталей до власного виробництва

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році майже всі дрони, які використовувала Україна, були китайського виробництва або зібрані з китайських компонентів.

Однак із різким зростанням попиту Китай у 2023 році почав обмежувати експорт деяких технологій, а у 2024 році посилив ці обмеження. Формально Пекін зберігає нейтралітет, але експерти вважають, що Росія отримує пріоритетний доступ до певних комплектуючих. Через це українські виробники почали активно розвивати власне виробництво.

У 2024 році більшість дронів для фронту вже збиралися в Україні, хоча майже всі деталі залишалися китайськими. Проте вже через рік частка китайських компонентів у безпілотниках скоротилася приблизно до 38%, згідно з даними, які наводить видання з посиланням на Українську раду оборонної промисловості та київський інститут Snake Island Institute.

Українські дрони хочуть купувати американці

Деякі українські виробники вже починають виходити на міжнародний ринок. Дві компанії, які створили дрони без китайських компонентів, відібрані для участі у програмі Пентагону з масових закупівель дешевих ударних безпілотників. США планують придбати тисячі таких систем у межах програми посилення технологічної переваги.

Однією з відібраних компаній стала Ukrainian Defense Drones Tech Corporation, де інженери збирають електронні плати у підвальному виробничому цеху. Під брендом F-Drones компанія виробляє FPV-квадрокоптери, які широко застосовуються для знищення російської бронетехніки.

Як Україна локалізує виробництво

Засновник компанії Гнат Буякін розповів The New York Times, що на початку 2023 року всі компоненти для їхніх дронів були китайськими. Однак протягом року компанія локалізувала виробництво ключових деталей — зокрема карбонових рам і антен.

"Ці антени — окрема магія. Якщо помилитися на міліметр у довжині дроту, вони працюватимуть неправильно", — пояснив він.

Зараз підприємство виробляє до 15 тисяч антен на день. До 2025 року компанія також почала випускати:

контролери польоту

регулятори швидкості

радіомодеми

системи передачі відео

Фактично всі компоненти дронів виробляються в Україні, за винятком камер.

Повністю "без Китаю" поки що складно

Попри прогрес, повністю відмовитися від китайських компонентів поки що складно. Наприклад, карбонові рами для дронів українські компанії вже виробляють самі, але карбонове волокно часто імпортують із Китаю, оскільки це дешевше.

Також Китай домінує у виробництві батарей і матеріалів для них, таких як літій і рідкісноземельні метали.

Україна має власні поклади літію, але вони поки не розробляються. Інвестиції у цей сектор передбачені в рамках угод зі США щодо розвитку мінеральних ресурсів.

Дрони постійно вдосконалюються

На відміну від традиційної оборонної промисловості, розробка дронів відбувається дуже швидко.

Українські конструктори оновлюють дизайн безпілотників майже щомісяця, враховуючи результати використання на полі бою.

"Ми свідомо обрали найскладніший шлях, тому що Україна зараз бореться за своє місце у технологічній війні", — сказав американському виданню Буякін.

