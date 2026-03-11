Дрони для фронту: поставки зросли на 17% порівняно із січнем

Міністерство оборони у січні–лютому 2026 року законтрактувало рекордну кількість мультикоптерів для потреб фронту. Військові отримають мінімум удвічі більше дронів, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Мультикоптери для фронту

Йдеться про мультикоптери Mavic, Autel, Matrice та інші системи, які щодня виконують критично важливі бойові завдання на тактичній глибині. Збільшення закупівель саме цих дронів відбувається за безпосереднім запитом підрозділів Сил оборони. Мультикоптери використовують для розвідки, коригування вогню на відстані до 5 км, ураження піхоти скидами, мінування шляхів та підвищення точності FPV-дронів.

Під час бойових дій підрозділи регулярно втрачають техніку, тому потреба у мультикоптерах залишається високою. Міністерство оборони приділяє особливу увагу ефективному розподілу дронів між підрозділами, щоб вони максимально швидко надходили туди, де найбільше потрібні.

Уже в лютому обсяги поставок мультикоптерів зросли на 17% порівняно із січнем, що стало можливим завдяки оперативним тендерам та укладенню контрактів на необхідні обсяги техніки.

Паралельно ведеться робота над альтернативами Mavic із використанням штучного інтелекту. Міноборони вже тестує ці рішення, які найближчим часом будуть масштабовані на фронті.

Нагадаємо, Міноборони планує виділити 12 мільярдів гривень на закупівлю дронів та іншої техніки через DOT-Chain Defence вже у першому кварталі 2026 року.