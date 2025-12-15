12 млрд грн на дрони та РЕБ: Міноборони оголосило про масштабне фінансування через DOT-Chain Defence

Міноборони планує виділити 12 мільярдів гривень на закупівлю дронів та іншої техніки через електронну систему DOT-Chain Defence вже у першому кварталі 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Наразі до цієї системи замовлень підключено 186 бойових бригад ЗСУ, а також підрозділи "Азов" і "Хартія".

Ефективність DOT-Chain

Міністр оборони України Денис Шмигаль зазначив, що система вже продемонструвала високу ефективність.

"Через маркетплейс фронт вже отримав безпілотні апарати та засоби РЕБ на 7,687 млрд грн – 175,4 тисячі одиниць техніки. До системи підключено вже понад 100 виробників. Щоб обрати та отримати необхідний засіб, військовому потрібно зробити лише кілька кліків", — заявив міністр.

Плани на 2026 рік

За словами директора "Агенції оборонних закупівель" (АОЗ) Міністерства оборони Арсена Жумаділова, DOT-Chain Defence, який став доступним військовим наприкінці липня цього року, швидко довів свою користь. Система починалася з пілотного проєкту для 12 бригад і динамічно розвивалася протягом чотирьох місяців.

"Наразі спільно з Міністерством оборони працюємо над тим, щоб забезпечення 70% усіх FPV-дронів у наступному році відбувалось саме через DOT-Chain Defence", — підкреслив Жумаділов.

Для реалізації цих планів АОЗ активно співпрацює з ринком. Агенція планує й надалі розширювати перелік виробників та доступних засобів на маркетплейсі.

Зокрема, 11 грудня понад 300 представників українських виробників безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби долучились до ринкової консультації.

Про DOT-Chain Defence

Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence розроблений Державним оператором тилу та використовується для забезпечення військових озброєнням.

Система об’єднує в одному захищеному середовищі бригади, виробників та Агенцію оборонних закупівель.

Завдяки цьому саме підрозділи обирають необхідні їм засоби, а АОЗ бере на себе всю організаційну частину – від укладання контрактів до проведення оплати. Таким чином, щоб отримати потрібний засіб, військовому потрібно зробити лише кілька кліків.

За перший місяць після запуску системи DOT-Chain Defence на передову було відправлено 5,6 тисячі дронів загальною вартістю 216 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що військові мають змогу замовляти засоби радіолокаційної боротьби (РЕБ) через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence з листопада 2025 року.