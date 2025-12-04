Міноборони спрямувало додаткові 2,1 млрд грн на закупівлю дронів і техніки для ЗСУ через DOT-Chain Defence

Міністерство оборони України виділило ще 2,1 млрд грн для замовлення дронів та іншої техніки бригадами Збройних Сил через маркетплейс DOT-Chain Defence. Від моменту запуску платформи на закупівлі через неї вже спрямовано майже 6,3 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Формат роботи маркетплейсу передбачає, що бригади самостійно обирають потрібні моделі дронів та інше обладнання, тоді як Агенція оборонних закупівель Міноборони забезпечує весь процес – від укладання контрактів до проведення розрахунків.

Такий підхід дозволяє військовим отримувати техніку оперативно, прозоро та без зайвих бюрократичних процедур.

За даними Міністерства, середній строк доставки FPV-дронів через DOT-Chain Defence – від моменту замовлення до передачі бригаді – становить 10 днів.

У найближчі місяці Агенція оборонних закупівель планує запустити нову функцію – конструктор дронів, який дозволить підрозділам самостійно формувати конфігурацію безпілотників під конкретні бойові завдання.

Військові зможуть обирати необхідні компоненти: тип камери, частотний діапазон, висоту польоту та інші параметри. Команда DOT-Chain Defence вже завершила перший етап розробки та працює над інтеграцією нового функціоналу в IT-систему.

Додамо, за чотири місяці роботи маркетплейсу DOT-Chain Defence військовим передано техніку на суму понад 6 млрд грн.