Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,20

--0,13

EUR

49,23

+0,04

Готівковий курс:

USD

42,27

42,20

EUR

49,40

49,21

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Міноборони спрямувало додаткові 2,1 млрд грн на закупівлю дронів і техніки для ЗСУ через DOT-Chain Defence

міноборони
Міноборони спрямувало додаткові 2,1 млрд грн на закупівлю дронів / Міноборони

Міністерство оборони України виділило ще 2,1 млрд грн для замовлення дронів та іншої техніки бригадами Збройних Сил через маркетплейс DOT-Chain Defence. Від моменту запуску платформи на закупівлі через неї вже спрямовано майже 6,3 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Формат роботи маркетплейсу передбачає, що бригади самостійно обирають потрібні моделі дронів та інше обладнання, тоді як Агенція оборонних закупівель Міноборони забезпечує весь процес – від укладання контрактів до проведення розрахунків.

Такий підхід дозволяє військовим отримувати техніку оперативно, прозоро та без зайвих бюрократичних процедур.

За даними Міністерства, середній строк доставки FPV-дронів через DOT-Chain Defence – від моменту замовлення до передачі бригаді – становить 10 днів.

У найближчі місяці Агенція оборонних закупівель планує запустити нову функцію – конструктор дронів, який дозволить підрозділам самостійно формувати конфігурацію безпілотників під конкретні бойові завдання.

Військові зможуть обирати необхідні компоненти: тип камери, частотний діапазон, висоту польоту та інші параметри. Команда DOT-Chain Defence вже завершила перший етап розробки та працює над інтеграцією нового функціоналу в IT-систему.

Додамо, за чотири місяці роботи маркетплейсу DOT-Chain Defence військовим передано техніку на суму понад 6 млрд грн. 

Автор:
Тетяна Гойденко