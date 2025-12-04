Запланована подія 2

Минобороны направило дополнительные 2,1 млрд грн на закупку дронов и техники для ВСУ через DOT-Chain Defence

минобороны
Минобороны направило дополнительные 2,1 млрд грн на закупку дронов / Минобороны

Министерство обороны Украины выделило еще 2,1 млрд грн для заказа дронов и другой техники бригадами Вооруженных Сил через маркетплейс DOT-Chain Defence. С момента запуска платформы на закупки через нее уже направлено почти 6,3 млрд. грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Формат работы маркетплейса предполагает, что бригады самостоятельно выбирают нужные модели дронов и другое оборудование, в то время как Агентство оборонных закупок Минобороны обеспечивает весь процесс – от заключения контрактов до проведения расчетов.

Такой подход позволяет военным получать технику оперативно, прозрачно и без лишних бюрократических процедур.

По данным Министерства, средний срок доставки FPV-дронов через DOT-Chain Defence – от момента заказа до передачи бригаде – составляет 10 дней.

В ближайшие месяцы Агентство оборонных закупок планирует запустить новую функцию – конструктор дронов, который позволит подразделениям самостоятельно формировать конфигурацию беспилотников под конкретные боевые задачи.

Военные могут выбирать необходимые компоненты: тип камеры, частотный диапазон, высоту полета и другие параметры. Команда DOT-Chain Defence уже завершила первый этап разработки и работает над интеграцией нового функционала в IT-систему.

За четыре месяца работы маркетплейса DOT-Chain Defence военным передана техника на сумму более 6 млрд грн.

Автор:
Татьяна Гойденко