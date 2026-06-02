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Облегчит доступ в Украину: чешский оператор запускает поезд от украинской границы в Германию

поезд
Чешский оператор запустил поезд от украинской границы во Франкфурт / Depositphotos

Чешский частный железнодорожный и автобусный оператор Leo Express с 25 июня запускает новое межевропейское железнодорожное сообщение, которое соединит польский город Перемышль, граничащий с Украиной, с Франкфуртом-на-Майне.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Euronews.

Длина маршрута составит более 1300 км, что сделает его одним из самых длинных прямых железнодорожных рейсов в Европе.

Новая линия будет проходить через большие европейские хабы, среди которых Краков, Острава, Прага, Дрезден, Лейпциг и Эрфурт, а конечными точками станут центральный вокзал Франкфурта и непосредственно аэропорт Франкфурта.

"Благодаря этому новому маршруту мы также снимаем железный занавес между Западной и Восточной Европой, соединяя важные европейские центры и обеспечивая доступ в Украину", - отметил генеральный директор Leo Express Петер Келер.

Рейсы в западном направлении будут отправляться из Перемышля в 13:31, а прибытие в аэропорт Франкфурта запланировано на следующий день в 7:53 утра.

Такое расписание, как отмечают в компании, позволит пассажирам беспрепятственно пересаживаться на европейские и межконтинентальные авиарейсы.

В обратном направлении поезд будет выезжать из аэропорта Франкфурта в 8:27 утра и прибывать в Перемышль на следующий день в 02:23.

Стоимость билетов на один из самых длинных железнодорожных маршрутов Европы стартует от 10 евро.

Ранее сообщалось, что железнодорожный вокзал во Львове до 2030 года должен быть соединен с европутью. На следующем этапе узкоколейная железная дорога через Львов соединит Балтику и Черное море.

Автор:
Татьяна Бессараб