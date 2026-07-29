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Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2026 года

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Продолжается 1617-й день полномасштабной войны в Украине / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1617-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 29 июля 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 272 боевых столкновения.

Вчера противник совершил 87 авиационных ударов, сбросив 298 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9383 дрона-камикадзе и осуществил 3073 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 58 - из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили четыре района сосредоточения живой силы российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло одно боеприкосновение с противником, агрессор нанес три авиаудара, сбросил пять авиабомб, совершил 66 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе одну из реактивной системы залпового огня.

Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 20 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Чайковка, Казачья Лопань, Избицкое, Анищине, Амбарное, Западное, Хатне, Колодезное и в районах населенных пунктов Старица, Лиман.

Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2026 года

На Купянском направлении произошло три атаки врага в сторону населенных пунктов Купянск-Узловой, Шейковка и в районе Петропавловки.

Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2026 года

На Лиманском направлении противник 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону Дробышевого, Лимана, Озерного, Ставков и в районах Новоселовки, Новомихайловки и Грековки.

Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал 19 раз в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закотное, Резниковка и в сторону Рай-Александровки и Пискуновки.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2026 года

На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в районах населенных пунктов Привилья, Никифоровка и в сторону Малиновки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2026 года

В Константиновском направлении враг совершил 31 атаку в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Степановки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Васильевка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Черниговка, Новоалександровка и в сторону населенных пунктов Торецкое, Новопавловка, Кучеров Яр, Вильное, Светлое, Светлое, Новогришино.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2026 года

На Александровском направлении враг совершил одну атаку в районе населённого пункта Воскресенка.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 20 атак в сторону населенных пунктов Косовцево, Воздвижовка, Рождественка, Староукраинка, Цветково, Чаривне, Новоселовка и в районе Железнодорожного.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники пресекли четыре попытки противника продвинуться вперед в районах Степного, Щербаков, Плавней и в сторону Павловки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2026 года

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Ольга Опенько