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Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2026 года
Продолжается 1617-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 29 июля 2026
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 272 боевых столкновения.
Вчера противник совершил 87 авиационных ударов, сбросив 298 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9383 дрона-камикадзе и осуществил 3073 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 58 - из реактивных систем залпового огня.
Последние новости с фронта сегодня
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили четыре района сосредоточения живой силы российских захватчиков.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло одно боеприкосновение с противником, агрессор нанес три авиаудара, сбросил пять авиабомб, совершил 66 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе одну из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 20 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Чайковка, Казачья Лопань, Избицкое, Анищине, Амбарное, Западное, Хатне, Колодезное и в районах населенных пунктов Старица, Лиман.
На Купянском направлении произошло три атаки врага в сторону населенных пунктов Купянск-Узловой, Шейковка и в районе Петропавловки.
На Лиманском направлении противник 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону Дробышевого, Лимана, Озерного, Ставков и в районах Новоселовки, Новомихайловки и Грековки.
На Славянском направлении противник штурмовал 19 раз в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закотное, Резниковка и в сторону Рай-Александровки и Пискуновки.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в районах населенных пунктов Привилья, Никифоровка и в сторону Малиновки.
В Константиновском направлении враг совершил 31 атаку в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Степановки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Васильевка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Черниговка, Новоалександровка и в сторону населенных пунктов Торецкое, Новопавловка, Кучеров Яр, Вильное, Светлое, Светлое, Новогришино.
На Александровском направлении враг совершил одну атаку в районе населённого пункта Воскресенка.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 20 атак в сторону населенных пунктов Косовцево, Воздвижовка, Рождественка, Староукраинка, Цветково, Чаривне, Новоселовка и в районе Железнодорожного.
На Ореховском направлении наши защитники пресекли четыре попытки противника продвинуться вперед в районах Степного, Щербаков, Плавней и в сторону Павловки.
На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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