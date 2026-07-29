Украинские дроны ударили по логистике РФ: три зерновых терминала ограничили работу

Три крупных российских зерновых терминала в портах ограничили прием грузовиков с зерном на фоне усиления атак украинских беспилотников по судам и портовой инфраструктуре РФ.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters со ссылкой на собственные источники.

Украина сменила логистику российского зерна

Речь идет о зерновых терминалах в портах Новороссийска и Тамани. Итого они имеют мощности для отгрузки более 20 млн тонн зерна в год, что составляет почти половину от общего морского экспорта российской зерновой продукции, который оценивается примерно в 50 млн тонн.

Через эти терминалы Россия поставляет зерно своим ключевым покупателям, включая Египет и Турцию.

Ограничения на прием грузовиков с зерном ввели после того, как Россия перекрыла морские маршруты, ведущие к Азовому морю. По данным Financial Times, до блокирования Донско-Азовского канала через него проходила около четверти всего экспорта российской пшеницы.

Участники рынка отмечают, что риски для работы черноморской портовой инфраструктуры РФ выросли из-за атак украинских беспилотников. Поэтому все меньше перевозчиков готовы работать по этим маршрутам.

По информации источников Reuters, Россия пытается переориентировать часть экспорта на другие направления. Наиболее безопасным вариантом в Москве считают порты на Балтийском море. В то же время маршрут через Каспийское море остается ограниченным из-за ситуации на Ближнем Востоке и недавней атаки на иранское судно.

По данным Сил беспилотных систем Украины, в рамках операции "МоЛоЧКа" в течение трех недель было поражено 201 российское судно.

Напомним, Украина столкнулась с новыми трудностями в экспорте зерна через Черное море из-за усиления российских атак на порты и коммерческие суда. Часть судовладельцев избегает мер в район Одессы, а трейдеры рассматривают перенаправление части поставок через Дунай.