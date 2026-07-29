Курс валют на 29 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на семь копеек, в то же время евро подешевел на одну копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 29.07.2026 (среду).

Курс доллара

1 доллар США – 44,92 грн (+7 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,06 грн (-1 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,80 грн (-1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,72/45,20 Евро 50,83/51,48 Злотый 11, 59/11, 93

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 29 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,55/45, 15 50,60/51,60 11, 30/11, 90 Ошадбанк 44,65/45,15 50,80/51,50 ПУМБ 44,70/45,30 51,00/51,70 11,60/11,90 Укргазбанк 44, 80/45,30 50,90/51,40 11,30/12, 20 Райффайзен 11,15/12,15 50,90/51,40

В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне — 44,4–44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.