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Курс валют на 29 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на семь копеек, в то же время евро подешевел на одну копейку.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 29.07.2026 (среду).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,92 грн (+7 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,06 грн (-1 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,80 грн (-1 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,72/45,20
|Евро
|50,83/51,48
|Злотый
|11, 59/11, 93
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 29 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,55/45, 15
|50,60/51,60
|11, 30/11, 90
|Ошадбанк
|44,65/45,15
|50,80/51,50
|ПУМБ
|44,70/45,30
|51,00/51,70
|11,60/11,90
|Укргазбанк
|44, 80/45,30
|50,90/51,40
|11,30/12, 20
|Райффайзен
|11,15/12,15
|50,90/51,40
В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне — 44,4–44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.