После обстрелов в Украине есть обесточивание в восьми областях

На утро 29 июля после российских обстрелов без электроснабжения остаются отдельные потребители в Донецкой, Запорожской, Николаевской и Харьковской областях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Украины.

В то же время введение ограничений потребления электроэнергии в течение дня не прогнозируется.

Обестоки в четырех областях стали следствием боевых действий и обстрелов энергетических объектов. Ремонтные бригады производят восстановительные работы.

Еще 31 населенный пункт остается без электроэнергии из-за непогоды. Обесточивание зафиксировано в:

Закарпатской области;

Киевской области;

Сумской области;

Днепропетровская область.

Ограничения электропотребления 29 июля не прогнозируются.

В то же время, потребителей призывают по возможности переносить использование энергоемких приборов на период с 10:00 до 16:00.

Добавим, в Украине продолжаются восстановительные работы на энергетических объектах после повреждений из-за обстрелов и непогоды.