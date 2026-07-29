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После обстрелов в Украине есть обесточивание в восьми областях
На утро 29 июля после российских обстрелов без электроснабжения остаются отдельные потребители в Донецкой, Запорожской, Николаевской и Харьковской областях.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Украины.
В то же время введение ограничений потребления электроэнергии в течение дня не прогнозируется.
Обестоки в четырех областях стали следствием боевых действий и обстрелов энергетических объектов. Ремонтные бригады производят восстановительные работы.
Еще 31 населенный пункт остается без электроэнергии из-за непогоды. Обесточивание зафиксировано в:
- Закарпатской области;
- Киевской области;
- Сумской области;
- Днепропетровская область.
Ограничения электропотребления 29 июля не прогнозируются.
В то же время, потребителей призывают по возможности переносить использование энергоемких приборов на период с 10:00 до 16:00.
Добавим, в Украине продолжаются восстановительные работы на энергетических объектах после повреждений из-за обстрелов и непогоды.