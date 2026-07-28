Обстрелы и непогода повредили энергосети: какая ситуация со светом

В Украине продолжаются восстановительные работы на энергетических объектах после повреждений из-за обстрелов и непогоды. По утру 28 июля энергетики не планируют вводить графики ограничений, однако призывают потребителей переносить активное использование электроэнергии на период с 11:00 до 15:00.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Будут ли графики отключений света 28 июля

По состоянию на утро 28 июля часть потребителей в нескольких регионах Украины остается без электроснабжения из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры.

Без света временно находятся жители отдельных районов Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы быстро восстановить электроснабжение.

Кроме того, из-за неблагоприятных условий обесточенными остаются 228 населенных пунктов в Закарпатской, Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Аварийные бригады продолжают ремонтные работы и постепенно возвращают электроэнергию потребителям.

В то же время применение графиков ограничения потребления электроэнергии на сегодняшний день не планируется. В случае перемен ситуации украинцев призывают следить за сообщениями своих операторов систем распределения.

Также потребителей просят по возможности перенести использование энергоемких приборов на период с 11:00 до 15:00, когда нагрузка на энергосистему меньше.

Свет без графиков до осени

Лето 2026 года в Украине пройдет под знаком энергетической балансировки: несмотря на более оптимистичные прогнозы, графики отключений действовали 30 июня и 1 июля.

Главными рисками остаются массированные обстрелы и летняя жара, традиционно совпадающая с плановыми ремонтами АЭС. При этом даже стремительное развитие солнечного поколения не способно полностью перекрыть дефицит, поскольку Украине до сих пор критически не хватает промышленных аккумуляторов для покрытия вечерних пиков потребления.

Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что отключение света до 5 часов в день в Украине возможны уже в июле-августе при условии одновременной жары и новых атак РФ по энергетической инфраструктуре.