Топливный кризис в России достался железным дорогам: не хватает дизеля для локомотивов

Топливный кризис в России, нанесенный ударами по нефтеперерабатывающим заводам, охватил промышленный железнодорожный транспорт. Операторы подъездных путей, обеспечивающие вывоз грузов с заводов, шахт и карьеров на общую сеть, столкнулись с резким удорожанием дизельного горючего и перебоями в снабжении.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

Зависимость промышленной логистики от дизеля

Через пути необщего пользования проходит более 80% всех грузов в стране, включая уголь, металл, продукцию военной и химической промышленности. За первое полугодие 2026 года нагрузка составила почти 549 млн. тонн, и каждому составу предшествует маневровая работа на подъездных путях.

В отличие от магистральной сети, где широко используется электротяга, промышленный железнодорожный транспорт критически зависит от тепловозов и дизель-генераторов. Эксперты отмечают, что заменить дизель технически невозможно, а топливо нужно не только тепловозам, но и вспомогательной технике, обслуживающей инфраструктуру.

Прыжок цен и обращение в минэнерго

Предприятия сталкиваются с задержками поставок топлива и проблемами закупок на бирже. В ряде регионов стоимость дизеля достигала 150–180 рублей за литр – более чем вдвое выше уровня начала года, причем рост с 60 рублей произошел всего за одну неделю.

Для компаний, работающих по долгосрочным контрактам и регулируемым тарифам, такой скачок цен оказался критическим. Поэтому ассоциация "Промжелдортранс" обратилась в Минэнерго с просьбой обеспечить предприятия приоритетным обеспечением дизеля, предупредив, что для отрасли это вопрос выживания. Также было предложено создать в регионах совместные рабочие группы для ручного определения очередности поставок.

Последствия ушибов по НПЗ и общий дефицит топлива

Ситуация в транспортной сфере - прямое следствие масштабного дефицита нефтепродуктов в стране. По подсчетам аналитиков, в результате атак Россия потеряла около 40% мощностей своих НПЗ. На вторую неделю июля выпуск бензина упал до 75–80 тыс. тонн в сутки при летнем пике спроса в 115–120 тыс. тонн.

Кроме того, полные или частичные ограничения на продажу топлива вводились в 80 регионах, включая российские территории и оккупированные украинские.

Напомним, ранее правительство России обсудило вопросы приоритетного обеспечения горючим транспортных средств, обслуживающих крупные торговые сети по продаже продуктов питания, что было обусловлено масштабным дефицитом топлива, охватившего всю страну.