Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,86

+0,05

EUR

51,07

+0,11

Наличный курс:

USD

44,92

44,80

EUR

51,40

51,20

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Топливный кризис в России достался железным дорогам: не хватает дизеля для локомотивов

Железная дорога
Топливный кризис в России достался железным дорогам / Unsplash

Топливный кризис в России, нанесенный ударами по нефтеперерабатывающим заводам, охватил промышленный железнодорожный транспорт. Операторы подъездных путей, обеспечивающие вывоз грузов с заводов, шахт и карьеров на общую сеть, столкнулись с резким удорожанием дизельного горючего и перебоями в снабжении.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

Зависимость промышленной логистики от дизеля

Через пути необщего пользования проходит более 80% всех грузов в стране, включая уголь, металл, продукцию военной и химической промышленности. За первое полугодие 2026 года нагрузка составила почти 549 млн. тонн, и каждому составу предшествует маневровая работа на подъездных путях.

В отличие от магистральной сети, где широко используется электротяга, промышленный железнодорожный транспорт критически зависит от тепловозов и дизель-генераторов. Эксперты отмечают, что заменить дизель технически невозможно, а топливо нужно не только тепловозам, но и вспомогательной технике, обслуживающей инфраструктуру.

Прыжок цен и обращение в минэнерго

Предприятия сталкиваются с задержками поставок топлива и проблемами закупок на бирже. В ряде регионов стоимость дизеля достигала 150–180 рублей за литр – более чем вдвое выше уровня начала года, причем рост с 60 рублей произошел всего за одну неделю.

Для компаний, работающих по долгосрочным контрактам и регулируемым тарифам, такой скачок цен оказался критическим. Поэтому ассоциация "Промжелдортранс" обратилась в Минэнерго с просьбой обеспечить предприятия приоритетным обеспечением дизеля, предупредив, что для отрасли это вопрос выживания. Также было предложено создать в регионах совместные рабочие группы для ручного определения очередности поставок.

Последствия ушибов по НПЗ и общий дефицит топлива

Ситуация в транспортной сфере - прямое следствие масштабного дефицита нефтепродуктов в стране. По подсчетам аналитиков, в результате атак Россия потеряла около 40% мощностей своих НПЗ. На вторую неделю июля выпуск бензина упал до 75–80 тыс. тонн в сутки при летнем пике спроса в 115–120 тыс. тонн.

Кроме того, полные или частичные ограничения на продажу топлива вводились в 80 регионах, включая российские территории и оккупированные украинские.

Напомним, ранее правительство России обсудило вопросы приоритетного обеспечения горючим транспортных средств, обслуживающих крупные торговые сети по продаже продуктов питания, что было обусловлено масштабным дефицитом топлива, охватившего всю страну.

Автор:
Максим Кольц