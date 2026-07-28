Паливна криза в Росії дісталася залізниць: бракує дизелю для локомотивів

Паливна криза в Росії, спричинена ударами по нафтопереробних заводах, охопила промисловий залізничний транспорт. Оператори під'їзних шляхів, які забезпечують вивезення вантажів із заводів, шахт і кар'єрів на загальну мережу, зіткнулися з різким подорожчанням дизельного пального та перебоями в постачанні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Залежність промислової логістики від дизелю

Через колії незагального користування проходить понад 80% усіх вантажів у країні, включаючи вугілля, метал, продукцію військової та хімічної промисловості. За перше півріччя 2026 року навантаження склало майже 549 млн тонн, і кожному складу передує маневрова робота на під'їзних шляхах.

На відміну від магістральної мережі, де широко використовується електротяга, промисловий залізничний транспорт критично залежить від тепловозів і дизель-генераторів. Експерти зазначають, що замінити дизель технічно неможливо, а паливо потрібне не лише тепловозам, а й допоміжній техніці, яка обслуговує інфраструктуру.

Стрибок цін та звернення до міненерго

Підприємства стикаються із затримками постачань палива та проблемами при закупівлях на біржі. У низці регіонів вартість дизеля досягала 150–180 рублів за літр — більш ніж удвічі вище рівня початку року, причому зростання з 60 рублів відбулося всього за один тиждень.

Для компаній, що працюють за довгостроковими контрактами та регульованими тарифами, такий стрибок цін виявився критичним. Через це асоціація "Промжелдортранс" звернулася до Міненерго з проханням забезпечити підприємства пріоритетним забезпеченням дизелю, попередивши, що для галузі це питання виживання. Також було запропоновано створити в регіонах спільні робочі групи для ручного визначення черговості постачань.

Наслідки ударів по НПЗ та загальний дефіцит палива

Ситуація в транспортній сфері є прямим наслідком масштабного дефіциту нафтопродуктів у країні. За підрахунками аналітиків, у результаті атак Росія втратила близько 40% потужностей своїх НПЗ. На другий тиждень липня випуск бензину впав до 75–80 тис. тонн на добу при літньому піку попиту в 115–120 тис. тонн.

Крім того, повні або часткові обмеження на продаж палива вводилися в 80 регіонах, включаючи російські території та окуповані українські.

Нагадаємо, раніше уряд Росії обговорив питання пріоритетного забезпечення пальним транспортних засобів, які обслуговують великі торговельні мережі з продажу продуктів харчування, що було зумовлено масштабним дефіцитом палива, який охопив усю країну.