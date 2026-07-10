Дефіцит у 90% регіонів: як удари по НПЗ спровокували паливну кризу та інфляцію в РФ

Різке прискорення інфляції зафіксовано в Росії за підсумками червня 2026 року. Головним драйвером зростання цін став гострий дефіцит бензину та стрімке подорожчання палива, спровоковані успішними ударами українських безпілотників по ключових російських нафтопереробних заводах.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

За офіційними даними, річна інфляція в РФ у червні підскочила до 6% порівняно з 5,3% місяцем раніше. Такий розворот показників може змусити Центробанк РФ зафіксувати або навіть призупинити цикл зниження облікової ставки на найближчому засіданні.

Очільниця російського регулятора Ельвіра Набіулліна вже попередила про необхідність "болісних рішень" у вигляді утримання високих ставок для збереження контролю за економікою.

Паливний дефіцит охопив 90% території РФ

Головне джерело інфляційного шоку — критична ситуація на внутрішньому ринку палива. Криза, яка спочатку локалізувалася лише на півдні РФ та на тимчасово окупованих територіях України, наразі поширилася на центральні регіони Росії та досягла Тихоокеанського узбережжя.

Масштаби паливної кризи в цифрах:

Карткова система та збої: станом на кінець червня близько 90% російських регіонів запровадили обмеження на відпуск палива (ліміти/талони) або офіційно повідомили про перебої з його постачанням.

Історичний мінімум переробки: за даними EA Analytics, обсяги переробки нафти в Росії у червні впали до найнижчого рівня за останні два десятиліття.

Стрімке подорожчання: роздрібні ціни на бензин у червні злетіли на 19,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Тенденція посилилася і в липні — лише за один тиждень бензин подорожчав ще на 2,1%, а дизельне пальне — на 3,4%.

Економічні наслідки для агресора

Як зазначають аналітики Bloomberg Economics, хоча паливна криза є шоком з боку пропозиції, вона неминуче перекинеться на інші сектори економіки та розкрутить інфляційні очікування населення.

Експерти інвестиційної компанії Renaissance Capital додають, що поточні макроекономічні дані вже відображають першу хвилю наслідків: російський бізнес почав масово перекладати підвищені логістичні витрати на кінцевих споживачів, закладаючи дорогий бензин у вартість базових товарів та послуг. Пересічні росіяни на тлі паніки дедалі частіше змушені звертатися до чорного ринку, щоб знайти дефіцитне пальне.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через паливну кризу Росія зупиняє експорт дизелю та змушена імпортувати пальне. Через гострий внутрішній дефіцит нафтопродуктів російський уряд запровадив повну заборону на вивезення дизельного пального та почав закупівлі палива з-за кордону.